So seht Ihr Manchester United Women gegen Crystal Palace FC Women mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website des Sportrechteinhabers oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 10 14. Nov. 2026 - 07:45 The Progress With Unity Stadium

Manchester United Women empfängt Crystal Palace FC Women im Progress With Unity Stadium in Leigh zu einem Spiel der Women's Super League, bei dem für beide Teams Unterschiedliches auf dem Spiel steht.

United unter Eva Olid steht auf Platz fünf der WSL-Tabelle und will die Klubs vor sich unter Druck setzen. Ein Heimsieg wäre dafür ein wichtiger Schritt.

United ist derzeit ordentlich in Form. Auf zwei Unentschieden in der Liga gegen Everton und Manchester City folgten Pokalsiege gegen Burnley und Liverpool. Zuletzt gelang in der WSL ein 1:0-Auswärtssieg bei Aston Villa.

Crystal Palace befindet sich in einer deutlich schwierigeren Lage. Das Team von Josanne Potter steht auf Platz zehn der WSL-Tabelle und hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele verloren. Siege gegen Charlton Athletic und Tottenham Hotspur in den beiden jüngsten Partien deuten allerdings auf einen Aufwärtstrend hin.

Der direkte Vergleich spricht klar für United: Das Heimteam hat die letzten beiden Duelle gewonnen. Palace muss etwas anders machen, um diesen Trend zu ändern.

Alles, was Ihr wissen müsst, um dieses WSL-Spiel live zu sehen, erfahrt Ihr im Folgenden.

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