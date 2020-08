Manchester United vs. LASK: TV, LIVE-STREAM und Co. – so wird die Europa League übertragen

Löst Manchester United gegen LASK das Ticket für das Viertelfinale der Europa League? Hier gibt es alle Infos zur Partie und Übertragung.

Am Mittwochabend ist es soweit, die nimmt wieder Fahrt auf. Um 21.00 Uhr treffen Manchester United und der Linzer Athletik-Sport-Klub aufeinander.

scheint so gut wie sicher eine Runde weiter zu kommen. Das Hinspiel konnten die Red Devils mit 5:0 gegen den Linzer Athletik-Sport-Klub gewinnen.

Normalerweise ist es also nur noch Formsache für das Team von Ole Gunnar Solskjær, in das Viertelfinale der Europa League einzuziehen. Doch kampflos wird sich der LASK nicht geschlagen geben und wahre Fußballfans wissen, dass auf europäischer Bühne viel möglich ist. ManUnited muss also nochmal eine souveräne Leistung zeigen, um dann im Viertelfinale am Montag auf den Sieger der Partie gegen Kopenhagen zu treffen.

Wann das Spiel heute übertragen wird und wie Ihr es sehen könnt, erfahrt Ihr hier von Goal.

Manchester United vs. LASK in der Europa League: Das Spiel im Überblick

Spiel Manchester United vs. LASK Wettbewerb Europa League, Achtelfinale Datum Mittwoch, 05. August 2020 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Old Trafford, Manchester

Manchester United vs. LASK in der Europa League: Läuft das Spiel im TV-Programm?

Im TV-Programm läuft das Spiel heute nicht. Das tut der Sache aber keinen Abbruch, da Ihr trotzdem die Möglichkeit habt, das Spiel auf einem Fernseher, Beamer oder Ähnlichem zu sehen. Dass das Spiel heute weder im Free-TV noch im Pay-TV läuft, liegt daran, dass die Begegnung zwischen Manu und LASK nur im LIVE-STREAM zu sehen ist.

Wie das funktioniert, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

📋 The boss has named a 30-man squad for Wednesday's #UEL clash...#MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 4, 2020

Manchester United vs. LASK in der Europa League: Das Spiel im LIVE-STREAM bei DAZN

Das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen, bietet eigentlich nur Vorteile. Ihr seid nicht mehr an Euren Fernseher gebunden, sondern könnt das Spiel auch mobil verfolgen.

Auf einem großen Bildschirm lässt sich das Duell natürlich trotzdem verfolgen. Am einfachsten gelingt das mit einem Smart-TV und der DAZN-App. Hier müsst Ihr Euch dann nur noch einloggen und könnt loslegen. Alternativ könnt Ihr ein Streaming-Device wie den Amazon Fire TV Stick, Apple TV oder Googles Chromecast verwenden. Auch möglich ist das Streamen per Spielekonsole oder Ihr schließt einen Laptop an Euren Fernseher an und kommt so ebenfalls in den Genuss, das Spiel im Großformat zu verfolgen.

Egal wie Ihr Euch entscheidet, Beginn ist jeweils um 21.00 Uhr pünktlich zum Anpfiff.

Manchester United vs. LASK heute live: So seht Ihr die Europa League auf DAZN

Alle Spiele der Europa League live und in voller Länge sehen, das ist nur auf DAZN möglich. Hier seid Ihr bei den kommenden Achtelfinalspielen genauso wie im Finale im LIVE-STREAM mit dabei.

Das Finale findet am 21. August statt und wird im Rhein-Energie-Stadion in Köln ausgetragen.

Manchester United vs. LASK in der Europa League: So funktioniert der LIVE-STREAM auf DAZN

Um die Inhalte auf DAZN zu sehen, müsst Ihr Euch zunächst ein Gerät aussuchen, auf welchem Ihr den LIVE-STREAM sehen möchtet. Dazu kann jedes Gerät herangezogen werden, welches die DAZN-App unterstützt.

Anschließend müsst Ihr Euch nur noch anmelden. Solltet Ihr noch kein Benutzerkonto beim Streaminganbieter haben, dann könnt Ihr zunächst den Probemonat verwenden, um das Angebot zu nutzen. Dadurch seht Ihr das heutige Spiel zwischen ManU und LASK kostenlos und darüber hinaus die gesamte restliche Europa League. Außerdem habt Ihr 30 Tage lang Zugriff auf das gesamte restliche Programm auf DAZN, dazu zählt die Serie A, LaLiga, Ligue 1 sowie Spiele der und der Bundesliga.

Manchester United vs. LASK in der Europa League: Die Abonnements von DAZN

Nach eurem Gratismonat könnt Ihr Euch für ein vollwertiges Abonnement entscheiden. Dabei stehen Euch zwei Varianten zur Wahl:

Das Monatsabo für 11,99 Euro

für 11,99 Euro Das Jahresabo für 119,99 Euro

Mit dem Monatsabo habt Ihr den Vorteil, jederzeit kündigen zu können. Es gibt keine Mindestlaufzeit und nach jedem Monat könnt Ihr das Abonnement wieder beenden. Solltet Ihr Euch für das Jahresabo entscheiden, dann könnt Ihr im Vergleich zum Monatsabo etwas Geld sparen.

Manchester United vs. LASK in der Europa League: Mit dem LIVE-TICKER nichts verpassen

Solltet Ihr keine Zeit haben, das Spiel live zu sehen, dann sei Euch der LIVE-TICKER von Goal ans Herz gelegt. Damit bekommt Ihr das aktuelle Spielgeschehen zwischen Manchester United und dem LASK fast in Echtzeit zum Nachverfolgen geschildert.

Zusätzlich bekommt Ihr Analysen und Statistiken zur Begegnung und könnt den LIVE-TICKER so auch als Ergänzung zum LIVE-STREAM nutzen.

Quelle: imago images / Eibner Europa

Manchester United vs. LASK in der Europa League: Die Highlights der Europa League

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel zu erleben, auch wenn Ihr es nicht live sehen könnt, sind die Highlights nach Abpfiff der Partie. Auf DAZN habt Ihr die Möglichkeit, das Spiel als kurze Zusammenfassung mit all seinen Höhepunkten nochmals zu sehen.

Alternativ steht Euch mit dem Re-Live auch die Option offen, das ganze Spiel als Wiederholung zu sehen. Um die Services zu nutzen, müsst Ihr Euch nur bei DAZN einloggen.

Manchester United vs. LASK in der Europa League: Die Aufstellungen

Wenn Ihr wissen möchtet, wer auf dem Platz stehen wird, dann schaut später nochmal an dieser Stelle vorbei.