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Champions League
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Manchester United vs. AS Rom heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Manchester United - AS Rom
Manchester United
AS Rom
Champions League

In der Champions League spielt Manchester United gegen AS Rom. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Manchester United vs. AS Rom: Anstoßzeit

crest
Champions League - Spielwoche 4
Old Trafford

Das Spiel zwischen Manchester United und AS Rom beginnt am 03.11.2026, 21:00.

Manchester United vs. AS Rom heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen Manchester United und AS Rom wird live auf DAZN übertragen.

Themen der Woche: Was war bei Manchester United und AS Rom los?

Manchester United kommt mit einer erschreckenden Bilanz in dieses Spiel: null Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Die Red Devils kassierten dabei zwölf Gegentore und erzielten selbst nur drei. Zuletzt verlor das Team 2:0 bei Chelsea, zuvor setzte es ein 0:3 gegen Bournemouth. Auch in der Champions League läuft es nicht – das 1:4 bei Como und das 0:2 gegen Atlético Madrid zeigen die Tiefe der Krise.

AS Rom präsentiert sich in deutlich besserer Form: vier Siege und ein Unentschieden aus den vergangenen fünf Partien. Die Römer trafen dabei 16-mal und kassierten nur acht Gegentore. Zuletzt gewann der Klub 5:2 bei Udinese, davor folgte ein 4:2 gegen Cagliari. In der Champions League steht ein klares 4:0 gegen Slovan Bratislava zu Buche.

MUN

MUN - Form

ATM
N2-0
LEE
U1-1
COM
N4-1
BOU
N0-3
CHE
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
2/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ROM

ROM - Form

GEN
S2-0
SBR
S4-0
NAP
U3-3
CGL
S4-2
UDI
S2-5
Tor erzielt (kassiert)
18/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Manchester United vs. AS Rom: Aufstellungen

Manchester United vs AS Rom Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aufstellung
AS Rom crest
AS Rom
ROM
3-4-2-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiH. MaguireH. MaguireL. MartinezL. MartinezK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansA. DialloA. DialloA. SantosA. SantosM. CunhaM. CunhaB. FernandesB. FernandesP. GolliniP. GolliniE. N'DickaE. N'DickaM. HermosoM. HermosoG. ManciniG. Manciniteam-logoWesleyR. MoraR. MoraM. de RoonM. de RoonN. MolinaN. MolinaB. CristanteB. CristanteMatias SouléMatias SouléD. MalenD. Malen
AS Rom crest
AS Rom
ROM
4-2-3-1
Manchester United

Startelf

AS Rom

Trainer

  • M. Carrick
  • G. Gasperini

Manchester United vs. AS Rom: Form

MUN

MUN - Form

ATM
N2-0
LEE
U1-1
COM
N4-1
BOU
N0-3
CHE
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
2/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ROM

ROM - Form

GEN
S2-0
SBR
S4-0
NAP
U3-3
CGL
S4-2
UDI
S2-5
Tor erzielt (kassiert)
18/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Manchester United vs. AS Rom: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Manchester UnitedUnentschiedenAS Rom
3
1
1
Europa League
AS Rom badge
AS Rom
ROM
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
END
Europa League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
6
AS Rom badge
AS Rom
ROM
2
END
Champions League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
END
Champions League
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
END
Champions League
AS Rom badge
AS Rom
ROM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
12Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Manchester United vs. AS Rom: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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