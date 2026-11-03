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Manchester United vs. AS Rom: Anstoßzeit

Champions League - Spielwoche 4 3. Nov. 2026 - 15:00 Old Trafford

Das Spiel zwischen Manchester United und AS Rom beginnt am 03.11.2026, 21:00.

Manchester United vs. AS Rom heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen Manchester United und AS Rom wird live auf DAZN übertragen.

Themen der Woche: Was war bei Manchester United und AS Rom los?

Manchester United kommt mit einer erschreckenden Bilanz in dieses Spiel: null Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Die Red Devils kassierten dabei zwölf Gegentore und erzielten selbst nur drei. Zuletzt verlor das Team 2:0 bei Chelsea, zuvor setzte es ein 0:3 gegen Bournemouth. Auch in der Champions League läuft es nicht – das 1:4 bei Como und das 0:2 gegen Atlético Madrid zeigen die Tiefe der Krise.

AS Rom präsentiert sich in deutlich besserer Form: vier Siege und ein Unentschieden aus den vergangenen fünf Partien. Die Römer trafen dabei 16-mal und kassierten nur acht Gegentore. Zuletzt gewann der Klub 5:2 bei Udinese, davor folgte ein 4:2 gegen Cagliari. In der Champions League steht ein klares 4:0 gegen Slovan Bratislava zu Buche.

Manchester United vs. AS Rom: Aufstellungen

Manchester United vs. AS Rom: Form

Manchester United vs. AS Rom: Bilanz direkte Duelle

Manchester United vs. AS Rom: Die Tabellen