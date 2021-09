In der Champions League trifft heute auf Manchester United auf den FC Villarreal. Wir verraten Euch, wo das Spiel live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Manchester United empfängt am heutigen Mittwoch, 29. September, in der Champions League den FC Villarreal. Die Partie des 2. Spieltags der Gruppenphase wird um 21 Uhr im Old Trafford angepfiffen.

So hatten sich die Red Devils den Auftakt in die Champions League 2021/22 nicht vorgestellt. Am 1. Spieltag setzte es bei den Young Boys Bern eine 1:2-Niederlage. Star-Neuzugang Cristiano Ronaldo hatte Manchester zwar in Führung gebracht, nach dem Ausgleich versetzte der Schweizer Meister dem Team aus der Premier League aber in der 5. Minute der Nachspielzeit den Genickbruch.

Gegen Villarreal steht United also schon etwas unter Zugzwang. Eine erneute Niederlage sollte sich das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer nicht leisten. Wenigstens ein Teilerfolg gelang dem FC Villarreal zum Auftakt: Gegen Atalanta Bergamo spielte das Gelbe U-Boot 2:2.

Manchester United vs. FC Villarreal heute am 2. CL-Spieltag: Hier erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung des Fußballspiels live im TV und LIVE-STREAM. Zudem zeigen wir Euch hier etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Teams.

Manchester United vs. FC Villarreal heute live: Das Spiel in der Champions League im Überblick

Begegnung Manchester United - FC Villarreal Wettbewerb Champions League, Gruppenphase, 2. Spieltag Datum Mittwoch, 29. September Anstoß 21 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Old Trafford, Manchester

Manchester United vs. FC Villarreal: Die Champions League heute live im TV?

An dieser Stelle haben wir zur Beantwortung der gerade eben gestellten Frage eine schlechte Nachricht für alle Freunde einer Live-Übertragung im Free-TV - das wird es heute nicht geben. Keiner der großen TV-Sender (ARD, ZDF, RTL, SAT.1, Pro 7) hat sich die Übertragungsrechte an den Spielen der Champions League gesichert. Aus diesem Grund wird die Champions League auch in dieser Saison mit Ausnahme des Endspiels nicht im Free-TV stattfinden.

Die Spiele der Champions League werden vornehmlich im LIVE-STREAM übertragen. Verantwortlich dafür sind die beiden Rechteinhaber DAZN und Amazon Prime. Letzterer zeigt jeden CL-Dienstag das Topspiel exklusiv. Dieses ist dann auch nicht Teil der Konferenz auf DAZN. Der Streamingdienst hat aber selbst reichlich Champions League zu bieten - 90 der 96 Gruppenspiele sind exklusiv bei DAZN zu sehen.

Manchester United vs. FC Villarreal: Das CL-Duell heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Acht CL-Spiele überträgt DAZN heute exklusiv, eines davon ist Manchester United gegen den FC Villarreal. Die Übertragung beginnt kurz vor 21 Uhr, rechtzeitig zum Angriff hört Ihr die Stimme von Kommentator Daniel Günther.

Erste Voraussetzung, um den LIVE-STREAM ohne größere Probleme zu empfangen, ist eine gute Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät. Zugriff auf den LIVE-STREAM habt Ihr auch von unterwegs über die DAZN-App auf Eurem Mobiltelefon oder über den Browser Eurer Wahl auch über den Laptop.

Mit den meisten Smart-TVs ist es auch möglich, sich das Live-Bild über die App auf den großen Bildschirm zuhause zu holen.

Manchester United vs. FC Villarreal heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen: Das kostet der Streamingdienst

Um das vielfältige Programm von DAZN live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Die Preise: 14,99 Euro im Monat für das Monatsabo oder einmalig 149,99 Euro für das Jahresabo.

Vor allem für Freunde des Fußballs ist DAZN ein Muss! Neben der fast kompletten Champions League seht Ihr dort auch noch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie zahlreiche Topspiele aus der Primera Division, Serie A und Ligue 1. Und auch für Liebhaber anderer Sportarten hat das "Netflix des Sports" allerhand zu bieten: US Sport (NFL, NBA, MLB, NHL), Darts, Boxen, MMA, Tennis, Wintersport, ...

Das gesamte Angebot könnt Ihr vorher 30 Tage lang kostenlos testen. Dieses Angebot gilt allerdings nur noch bis zum 30. September.

Manchester United vs. FC Villarreal heute live: Die Aufstellungen in der Champions League

Spielt Cristiano Ronaldo heute von Beginn an? Das wissen wir spätestens eine Stunde vor dem Anpfiff, wenn die beiden Mannschaften ihre Aufstellung bekannt geben.

Ist das passiert, zeigen wir Euch an dieser Stelle zeitnah, mit welchen elf Spielern Manchester United und der FC Villarreal in das Spiel starten.

Manchester United vs. FC Villarreal heute im LIVE-TICKER: Goal macht's möglich

Ihr habt keine Zugriff auf DAZN oder könnt Euch das Spiel dort heute nicht live ansehen? Dann nichts wie reingeklickt in den ausführlichen und kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. In diesem verpasst Ihr garantiert keine wichtige Spielszene.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Manchster United vs. FC Villarreal!

Manchester United vs. FC Villarreal heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick