Manchester United: Sir Alex Ferguson bereut, das Ji-Sung Park 2008 nicht im Kader für das Champions-League-Finale stand

Park half United, in das Finale einzuziehen und stand dann dort nicht im Aufgebot. Sir Alex Ferguson hat daran heute noch zu knabbern.

Manchester Uniteds Trainerlegende Sir Alex Ferguson denkt heute noch mit gemischten Gefühlen an das erfolgreiche Champions-League-Endspiel 2008 zurück. Die Red Devils besiegten damals in Moskau den nach Elfmeterschießen. Der Sieg sei "fantastisch" gewesen, sagte Ferguson bei MUTV. Dennoch gibt es eine Sache rund um das Finale, die er nach wie vor bereue.

Der Schotte führte aus: "Mein Problem im Finale 2008 war, dass ich Ji-Sung Park im Finale nicht berücksichtigte. Gut möglich, dass ich das heute noch bereue. Er hatte eine starke Rolle gespielt und das ist das Problem, wenn Sie sich für so ein Finale qualifizieren. Kein Spieler hat es verdient, von einem Finale ausgeschlossen zu werden."

Ji-Sun Park spielte sieben Jahre lang für

Ferguson musste damals stark sieben, weil er nur sieben Ersatzspieler in seinen Kader berufen durfte. Heute ist es Trainern erlaubt, insgesamt elf Ersatzspieler mit in ihr Aufgebot zu nehmen. Ryan Giggs, Nani und Anderson wurden gegen Chelsea von Ferguson eingewechselt.

Park spielte von 2005 bis 2012 für United. Er war unter dem 77-Jährigen jahrelang ein wichtiger, verlässlicher Rollenspieler. Unter anderem stand er auf dem Weg in das Finale von Moskau in beiden Halbfinalduellen mit dem in der Startformation des englischen Rekordmeisters.