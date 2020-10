Manchester United vs. RB Leipzig live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER 0:0

Am 2. Spieltag der UEFA Champions League trifft Manchester United heute auf RB Leipzig. Goal ist bei der Partie in Gruppe H im LIVE-TICKER mit dabei.

steht vor der ersten großen Bewährungsprobe in der noch jungen Champions-League-Saison . Der Bundesligist spielt heute Abend um 21 Uhr gegen und muss dabei im altehrwürdigen Old Trafford bestehen.

Es ist der 2. Spieltag in der Königsklasse und beide Mannschaften haben ihren Auftakt in Gruppe H siegreich gestalten können. ManUnited siegte etwas überraschend bei PSG mit 2:1 , RB setzte sich im heimischen Stadion gegen Basaksehir mit 2:0 durch.

Manchester United vs. RB Leipzig live! Hier bei Goal könnt Ihr im LIVE-TICKER mit dabei sein, wenn das Spiel angepfiffen wird . Wollt Ihr dagegen wissen, wo die CL heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird, dann seid Ihr in diesem Artikel richtig.

Manchester United vs. RB Leipzig | Anpfiff: 0:0 Tore - Aufstellung Manchester United De Gea - Wan Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Fred, Matic, Pogba - Van de Beek - Greenwood, Martial Aufstellung RB Leipzig Gulacsi - Konate, Upamecano, Halstenberg - Henrichs, Olmo, Kampl, Forsberg, Angelino - Poulsen, Nkunku Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

11' | Forsberg mit dem ersten Schuss für RB, von halbrechts befördert er die Kugel flach innerhalb des Sechzehners aber nicht auf das Tor.

10' | Martial taucht rechts in gefährlicher Position auf und sucht auf der anderen Seite im Rückraum Pogba, der Pass kommt allerdings nicht an. Das wäre sehr gefährlich geworden.

7' | Luke Shaw schließt aus der Distanz mit links wuchtig ab, seinen Schuss blockt jedoch ein Verteidiger ab.

6' | Der erste Abschluss: Nach einem Shaw-Freistoß aus dem linken Halbfeld kommt Fred nach missglücktem Klärungsversuch vom Strafraumrand aus halbrechter Position mit dem rechten Fuß zum Schuss, aber Peter Gulacsi pariert den halbhohen Versuch auf das kurze Eck.

3' | Leipzig fängt mit sehr viel Ballbesitz an. Anscheinend lässt ManUnited die Gäste erstmal machen, wartet ab.

1‘ | Der Ball rollt. RB Leipzig ganz in Weiß stößt an, Manchester United entgegnet in Rot mit schwarzem Beinkleid. Vor dem Anpfiff gingen die Spieler aus Solidarität mit der Black-Lives-Matter-Bewegung wie mittlerweile aus den UEFA-Wettbewerben gewohnt auf ein Knie.

Manchester United vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Die berühmte Hymne ertönt, gleich geht es los.

Vor Beginn | Das Thermometer zeigt acht Grad Celsius an.

Vor Beginn | Als Schiedsrichter kommt der Slowene Matej Jug zum Einsatz, ihm assistieren seine Landsmänner Tomaz Klancnik sowie Grega Kordez und als vierter Offizieller agiert der Pole Pawel Gil. Video-Assistent ist der Spanier Jose Maria Sanchez, ihm wiederum assistiert der Niederländer Bas Nijhuis.

Vor Beginn | Aber: Manchester hat vier seiner letzten sechs Heimpartien in der bei lediglich einem Erfolg verloren, während die Sachsen seit fünf Auswärtsduellen bei vier Gewinnen keine Niederlage hinnehmen mussten. Allerdings ging ein deutscher Klub noch nie in seinem ersten Auftritt in Old Trafford als Sieger vom Feld.

Vor Beginn | Während United in den letzten zehn Heimspielen gegen deutsche Teams bei sieben Siegen ungeschlagen blieb, hat RB seine beiden Pflichtspiele gegen eine englische Mannschaft siegreich bestritten - vergangene Spielzeit im Achtelfinale der Königsklasse gegen Tottenham.

Vor Beginn | ManUnited und Leipzig stehen sich zum ersten Mal im Europapokal gegenüber.

Vor Beginn | RB Leipzig hingegen hat in der Liga 13 von 15 möglichen Zählern geholt und rangiert damit an der Spitze des Tableaus.

Vor Beginn | Manchester United ist unter den Erwartungen in die neue Saison gestartet, belegt nach fünf absolvierten Partien in mit nur sieben Punkten den 15. Tabellenplatz.

Vor Beginn | Sowohl Manchester als auch RB gewannen am 1. Spieltag der Gruppe H, die Red Devils 2:1 gegen PSG und die Roten Bullen 2:0 gegen . Zwischen Paris und Istanbul rollt der Ball am heutigen Abend bereits.

Vor Beginn | Nagelsmann wechselt vergleichweise mit dem 2:1 in der gegen die Hertha am Samstag viermal: Ibrahima Konate, Marcel Halstenberg, Dani Olmo und Yussuf Poulsen rücken in die Anfangsformation.

Vor Beginn | United-Coach Ole Gunnar Solskjaer nimmt im Vergleich zum torlosen Premier-League-Kracher gegen Chelsea am Samstag gleich fünf Änderungen vor: Nemanja Matic, Paul Pogba, Donny van de Beek, Mason Greenwood und Anthony Martial beginnen.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Gruppenspiel der Champions League zwischen Manchester United und RB Leipzig.

Manchester United vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Manchester United

De Gea - Wan Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Fred, Matic, Pogba - Van de Beek - Greenwood, Martial

RB Leipzig setzt auf folgende Aufstellung

Gulacsi - Konate, Upamecano, Halstenberg - Henrichs, Olmo, Kampl, Forsberg, Angelino - Poulsen, Nkunku

Bank: Tschauner, Martinez, Orban, Sabitzer, Hwang, Adams, Sörloth, Kluivert, Borkowski, Martel, Wosz, Samardzic

Manchester United vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Manchester United und RB Leipzig stehen sich zum 1. Mal im Europapokal gegenüber. Die Red Devils haben nur 1 ihrer letzten 4 Europapokal-Spiele gegen Mannschaften aus gewonnen (U1, N2).

Manchester United ist im Europapokal in den vergangenen 10 Heimspielen gegen deutsche Mannschaften ungeschlagen. (S7, U3). Die letzte Niederlage zu Hause gegen einen Bundesligisten kassierte United im April 2001 gegen Bayern München (0-1).

RB Leipzig hat die bislang einzigen beiden Europapokalspiele gegen ein englisches Team gewonnen. In der vergangenen Saison schalteten die Sachsen die Spurs im Achtelfinale der Champions League nach Hin- und Rückspiel mit 4-0 aus.

Manchester United hat 4 der letzten 6 Heimspiele in der Champions League verloren (S1, U1). So viele Heimniederlagen kassierten die Red Devils davor in 71 Spielen (S61, U16, N4).

Seit sie die ersten beiden Auswärtsspiele in der Champions League verloren haben, sind die Leipziger seit 5 Partien in der Fremde ungeschlagen (S4, U1).

Manchester United will zum 8. Mal mit 2 Siegen in die Champions League starten. Das ist dem Verein seit dem Rücktritt von Trainer Sir Alex Ferguson im Jahr 2013 nur 1-mal gelungen – unter Jose Mourinho in der Saison 2017/18.

RB Leipzig wird das 108. Team sein, das sich auf europäischer Bühne bei Manchester United vorstellt. Die Sachsen sind das 8. Team aus Deutschland, das bei den Red Devils seine Visitenkarte abgibt. Bislang hat es noch keine der 7 deutschen Mannschaften geschafft, gleich beim 1. Auftritt bei Man Utd zu gewinnen (U2, N5).

Seit Beginn der vergangenen Saison hat kein Leipziger Spieler in der Champions League mehr Chancen vorbereitet als Christopher Nkunku (19). Das 1. Tor aber konnte er erst im jüngsten Heimspiel gegen Başakşehir auflegen. In seinem 10. Spiel in der Königsklasse für Leipzig bereitete er Angeliños 2. Tor zum 2-0-Endstand vor.

Bruno Fernandes war in seinen letzten 14 Europapokal-Einsätzen für und United an 17 Toren beteiligt (12 Tore und 5 Vorlagen).

Leipzigs Angeliño war in 5 Champions-League-Spielen an 4 Toren beteiligt (2 Tore, 2 Vorlagen). In seinen 7 Partien zuvor für PSV und Man City war er nur an 1 Tor beteiligt (1 Vorlage).

Manchester United vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Wo kommt die Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM?

In der UEFA Champions League steht heute der 2. Spieltag der Gruppenphase an. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell Manchester United vs. RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Manchester United vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie in der Champions League

RB Leipzig ist herausragend in die neue Saison gestartet. In der Champions League erwartet das Team von Trainer Julian Nagelsmann bei Manchester United am Mittwoch die bislang größte Herausforderung.

Manchester/Berlin (SID) Für Tipps von Timo Werner musste Julian Nagelsmann nur das Smartphone in die Hand nehmen. Der langjährige Torjäger von RB Leipzig gastierte mit seinem neuen Klub am vergangenen Samstag bei Manchester United - und hatte bei der Nullnummer in Old Trafford einen schweren Stand.

"Ich habe mit Timo gesprochen. Er hat mir gesagt, wie hart es gegen Teams aus der Premier League sein kann, mitunter härter als gegen Teams aus der Bundesliga", sagte Nagelsmann vor dem zweiten Spiel der Champions-League-Gruppenphase am Mittwoch bei den Red Devils.

Den Bundesliga-Spitzenreiter erwartet die bislang größte Herausforderung der Saison. Die Reise ins Theater der Träume, zu der der RB-Tross am Dienstag um 13.00 Uhr mit Sonderflug ATV 101H aufgebrochen war, wird für Leipzig zum Gradmesser.

"Es ist ein Klub mit sehr viel Tradition", sagte Nagelsmann, der ehrfürchtig von Größen wie Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Paul Scholes oder Ruud van Nistelrooy schwärmte. Auch Ole Gunnar Solskjaer, Manchesters Teammanager, zählte der 33-Jährige zu den United-Legenden - wenngleich die Begeisterung für den Norweger eingeschränkt ist.

Im Champions-League-Finale 1999 gegen Bayern München hatte Solskjaer das späte Siegtor für Manchester geschossen, ganz zum Ärger von Nagelsmann, der als junger Bayern-Fan vor dem TV litt. Vollends verziehen hat ihm Nagelsmann nicht. "Ich werde ihn morgen erstmal weggrätschen", sagte er scherzhaft.

Zu gewinnen gibt es für RB gegen das aktuelle Starensemble um Weltmeister Paul Pogba viel. Nach dem Auftaktsieg in der Gruppe H gegen den türkischen Meister Basaksehir Istanbul (2:0) kämen die Sachsen dem erneuten Einzug ins Achtelfinale mit einem weiteren Erfolg einen großen Schritt näher. "Wir sind selbstbewusst genug zu sagen, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Sechs Punkte zum Start wären hervorragend", sagte Nagelsmann.

Mit auf die Insel nahm Nagelsmann allerdings Verletzungssorgen. Lukas Klostermann, Konrad Laimer (beide Knie-OP) und Amadou Haidara (positiver Coronatest) stehen nicht zur Verfügung, gegen Berlin fiel zusätzlich Nordi Mukiele aus.

Immerhin: Nationalspieler Marcel Halstenberg, der am Wochenende aufgrund einer Trauerfeier fehlte, kehrt zurück. Mit einer Idealbesetzung kann Nagelsmann auch aufgrund der Belastungssteuerung trotzdem nicht planen. "Es wird schon so sein, dass der ein oder andere auf einer Position spielen muss, auf der er es nicht gewohnt ist", sagte Nagelsmann.

Deutlich besser steht Solskjaer da. Der United-Teammanager kann in der Offensive um Marcus Rashford, Anthony Martial, Edinson Cavani und Mason Greenwood aus dem Vollen schöpfen.

"Manchester United ist keine leichte Aufgabe", sagte deshalb Leipzigs Außenverteidiger Angelino, der schon in der Jugend aus zum Lokalrivalen gewechselt war, der Bild.

