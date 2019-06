Weltmeister Paul Pogba vom englischen Rekordmeister hat die beiden stärksten Mitspieler seiner bisherigen Laufbahn gekürt. Im Rahmen eines Podcast bei Times Sport entschied er sich für die beiden ehemaligen Mittelfeldstars Andrea Pirlo und Paul Scholes.

Gefragt nach den drei besten Mitspielern, die er bislang hatte, meinte Pogba: "Das ist eine schwierige Frage! Ich nenne euch zwei, weil ich bei zwei Vereinen war", sagte der Franzose schließlich. Mit Scholes (früher Manchester United) und Pirlo (früher ) fiel die Wahl auf zwei Mittelfeldstrategen die eine ähnliche Position wie Pogba bekleideten.

Von den Spielanlagen unterscheiden sich die drei Spieler dann aber doch deutlich: Vor allem Pirlo bestach eher durch Technik und Ruhe als durch Athletik. Von 2012 bis 2015 spielten der Mittelfeldregisseur und Pogba zusammen bei Juve, bevor der Italiener in die zu New York City FC wechselte.

