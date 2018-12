Manchester United: Paul Pogba äußert sich zur Entlassung von Jose Mourinho

Paul Pogba und Jose Mourinho pflegten kein gutes Verhältnis. Nun äußert sich der Franzose zur Entlassung des Trainers bei Manchester United.

Manchester Uniteds Mittelfeldspieler Paul Pogba hat sich zur Entlassung von Ex-United-Trainer Jose Mourinho geäußert. Nach dem Spiel gegen Cardiff City (5:1) sagte der Franzose: "Wir haben Trophäen mit Jose gewonnen und dafür danke ich ihm. Wir haben gearbeitet, auch wenn nicht alles super lief. Aber einiges lief gut und wir holten einige Titel."

Die beiden hatten während ihrer gemeinsamen Zeit bei den Red Devils kein gutes Verhältnis, immer wieder kritisierte der Portugiese den Mittelfeldspieler öffentlich. Trotzdem bekundete dieser: "Er hat mich verbessert, auch als Person und das war's auch. Es ist nun Vergangenheit und ich bedanke mich bei ihm."

Pogba glänzt gegen Cardiff

"Das ist alles, was ich dazu sagen möchte", schob Pogba allerdings vielsagend nach. Nun wolle das Team nach vorne blicken und auf das nächste Spiel konzentrieren, so der 25-Jährige. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Gegen Cardiff überzeugte Manchester United beim Debüt des neuen Trainers Ole Gunnar Solskjaer. Pogba bereitete dabei drei der fünf Treffer vor.