Mason Greenwood ist Manchester Uniteds jüngster Startelfdebütant in der Premier League

Die Saison von Manchester United ist mit einer Niederlage zu Ende gegangen. Trotzdem dürfte Stürmer Mason Greenwood Grund zum Jubeln haben.

Mason Greenwood ist der jüngste Spieler, der jemals für in der Premier League von Beginn an spielte – dabei ist der Stürmer noch nicht mal volljährig. Am Sonntag stand er in der Startaufstellung gegen Cardiff, gegen den Absteiger gab es eine 0:2-Niederlage.

17 Jahre und 223 Tage war Greenwood bei seinem Startelfdebüt alt, kein United-Spieler war jemals jünger. Für ihn war es aber nicht der erste Einsatz in der Premier League: Schon am 10. März (gegen Arsenal) und 13. April (gegen West Ham) kam der englische Jugendnationalspieler in der Schlussphase zum Einsatz.

Manchester United: Greenwood debütierte bereits in der

Sein Profidebüt gab Greenwood allerdings in der Champions League: Bei dem überraschenden 3:1-Sieg gegen am 6. März spielte Greenwood bereits wenige Minuten. Auch für diesen Einsatz konnte er sich einen Platz in den Geschichtsbüchern sichern: Seit dem Spiel ist Greenwood der zweitjüngste United-Spieler, der je ein Spiel im Europapokal bestritt.

Greenwood könnte nun vor allem dem Beispiel von Marcus Rashford folgen, der ebenfalls aus der eigenen Jugend kam und jetzt zu den angesagtesten jungen Stürmern der Welt gehört. Der FC Barcelona soll angeblich bereit sein, 116 Millionen Euro für ihn ausgeben zu wollen.