Manchester Uniteds Marcus Rashford reagiert auf Solskjaers Ronaldo-Vergleich: "Definitiv ein Kompliment"

Zuletzt erklärte United-Trainer Solskjaer, es sei "sehr leicht", Parallelen zwischen Marcus Rashford und CR7 zu finden. Nun reagiert der Youngster.

Angreifer Marcus Rashford von hat sich über die Aussagen seines Trainers Ole Gunnar Solskjaer gefreut, in denen der Norweger ihn mit dem fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo verglichen hatte. In einem Interview mit der BBC erklärte Rashford: "Der Ronaldo-Vergleich war schön, es war definitiv ein Kompliment."

Zuvor hatte Solskjaer, angesprochen auf mögliche Parallelen zwischen dem Youngster und CR7, gesagt: "Es ist sehr leicht, die beiden zu vergleichen, ihre Fähigkeiten, körperlichen Voraussetzungen, Einstellung, alles. Der Junge hat alle Chancen der Welt, ein Top-Spieler zu werden."

Uniteds Marcus Rashford über Ronaldo-Vergleich: "Weiß, wie weit ich noch kommen muss"

Rashford ist sich derweil bewusst, dass er noch einen langen Weg vor sich hat, um Solskjaers Erwartungen zu erfüllen. "Ich weiß, wie weit ich noch kommen muss, um das Level zu erreichen, das er (Ronaldo, Anm. d. Red.) erreicht hat. Ich habe einen klaren Kopf und fokussiere mich auf mich", betonte der 22-Jährige.

Rashford stammt aus der eigenen Jugend der Red Devils und gehört bereits seit 2016 dem Profikader an. In der laufenden Saison ist der englische Nationalspieler einer der Schlüsselspieler bei den Nord-Engländern. Rashford verpasste bisher kein Premier-League-Spiel und war in 16 Einsätzen bereits an 14 Toren beteiligt.