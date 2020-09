Manchester United vor Verpflichtung von ManCity-Talent Charlie McNeill

Bei Manchester City schlug Charlie McNeill einen Profivertrag aus. Nun steht er vor einem Wechsel zu Stadtrivale ManUnited.

steht vor der Verpflichtung von Sturm-Talent Charlie McNeill vom Stadtrivalen ManCity. Wie Goal und SPOX erfuhren, haben sich die beiden Klubs auf eine Ablöse geeinigt, die auf bis zu 1,5 Millionen Euro ansteigen könnte.

Der 17-Jährige startete seine Karriere bei den Red Devils, ehe er vor sechs Jahren zu den Citizens wechselte, wo er zuletzt einen Profivertrag ausschlug. Im vergangenen Juni lief McNeills Kontrakt bei City aus. Da er jedoch erst Anfang September seinen 17. Geburtstag feierte, mussten sich die beiden Klubs dennoch auf eine Ablösesumme einigen.

Über 600 Tore für seine Jugendmannschaften: Manchester United schnappt sich Talent von City

Diese Summe beläuft sich nach Informationen von Goal und SPOX auf umgerechnet rund 810.000 Euro, könnte durch Boni jedoch auf bis zu 1,5 Millionen Euro ansteigen. Die möglichen Zusatzzahlungen hängen dabei von der McNeills Leistung für die Profis von ManUnited ab, sofern er den Sprung in die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer schaffen sollte.

ManCity sicherte sich zudem Anteile an den Transferrechten des jungen Stürmers, der über 600 Tore für seine Jugendmannschaften erzielt haben soll, und profitiert somit bei zukünftigen Transfers. United klärt derweil die letzten Details mit allen Parteien, bevor der Deal bestätigt werden kann.

Anschließend geht der Transfer durch eine Untersuchung der Premier League, die für gewöhnlich zwei bis drei Wochen andauert. McNeill schließt sich zunächst der U18 der Red Devils an, könnte aber in Zukunft auch für die U23 des Klubs in der Premier League 2 auflaufen, da das Team ohne nominellen Mittelstürmer in die neue Saison geht.