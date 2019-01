Manchester United: Luke Shaw überrascht Mitarbeiter mit toller Geste an Weihnachten

Gute Stimmung bei Manchester United. Abwehrspieler Luke Shaw verzückte die United-Mitarbeiter mit einer tollen Geste und Geschenken.

Luke Shaw hat an Weihnachten keine Kosten und Mühen gescheut und alle Mitarbeiter des Funktionsteams von Manchester United beschenkt. Wie mehrere englische Medien berichten, wiederholte er damit seine Geste aus dem Vorjahr.

Shaw soll für die 30 Mitglieder des Funktionsteams Geschenkkörbe des Londoner Edel-Kaufhauses Harrods im Wert von je 200 Pfund besorgt haben. Insgesamt hat er damit um die 7.500 Euro ausgegeben.

Shaw unter Solskjaar bei United wiedererstarkt

Für den Linksverteidiger selbst läuft es nach der Übernahme von Ole Gunnar Solskjaer wieder besser. Nachdem er unter Vorgänger Mourinho noch in die zweite Mannschaft abgeschoben worden war, stand er in allen drei Premier-League-Partien mit Solskjaer an der Seitenlinie in der Startelf.

Alle drei Begegnungen gewann United und erzielte dabei zusammengerechnet zwölf Tore.