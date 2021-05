Manchester United vs. FC Liverpool heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - Die Übertragung der Premier League

Top-Duell in der Premier League: Manchester United empfängt heute den FC Liverpool. Wir liefern Euch alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Zweiter Versuch! In der Premier League empfängt am heutigen Donnerstag, 13. Mai, Manchester United den FC Liverpool zum Top-Duell. Das Spiel wird um 21.15 Uhr in Old Trafford angepfiffen.

Ursprünglich hätte die Partie bereits am 2. Mai stattfinden sollen. Damals musste sie nach Protesten der United-Fans wegen Bedenken für die Sicherheit der beiden Teams aber abgesagt werden. Einige Anhänger der Red Devils hatten sogar den Platz in Od Trafford gestürmt. Die Proteste richteten sich gegen die Eigentümer von United, die milliardenschwere Glazer-Familie.

Heute wird das Duell nun nachgeholt - unter anderen Voraussetzungen. Für Manchester United ist die Meisterschaft jetzt nicht mehr zu holen. Zum Champion machte United durch die Niederlage am vergangenen Dienstag gegen Leicester City ausgerechnet den Stadtrivalen Manchester City. Jetzt soll zumindest der zweite Tabellenplatz abgesichert werden.

Für den FC Liverpool geht es um die Qualifikation zur Champions League 2020/2021. Derzeit liegt das Team von Jürgen Klopp sieben Punkte hinter dem Vierten, dem FC Chelsea, hat aber zwei Partien weniger absolviert. Mit einem Sieg in Manchester kann Liverpool den Rückstand verkürzen.

Manchester United vs. FC Liverpool! In den folgenden Abschnitten erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie im TV und LIVE-STREAM heute verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle Infos zu den Aufstellungen beider Teams.

Manchester United vs. FC Liverpool heute live: Das Spiel der Premier League im Überblick

Begegnung Manchester United - FC Liverpool Wettbewerb Premier League, Nachholspiel vom 34. Spieltag Datum Donnerstag, 13. Mai, 21.15 Uhr Ort Old Trafford, Manchester

Manchester United vs. FC Liverpool heute live: Die Premier League im TV und LIVE-STREAM

Zuerst haben wir eine schlechte Nachricht für Euch! Spiele aus der Premier League werden in dieser Saison nicht im deutschen Free-TV übertragen. Dies liegt daran, dass sich kein Anbieter dafür die Übertragungsrechte gesichert hat.

Live sehen könnt Ihr den Premier-League-Kracher zwischen Manchester United und dem FC Liverpool heute dennoch. Wir zeigen Euch in den folgenden Abschnitten, wo und wie Ihr live dabei sein könnt.

Manchester United vs. FC Liverpool: Die Premier League heute live im TV mit Sky

Die Premier League wird in der Saison 2020/2021 exklusiv bei Sky im Pay-TV gezeigt. Wie der Name Pay-TV schon verrät, ist das mit Kosten für Euch verbunden, da Ihr für Sky ein Abonnement benötigt.

Manchester United gegen den FC Liverpool wird heute auf Sky Sport 2 (HD) gezeigt. Los geht es um 21 Uhr mit der Vorberichterstattung. Das Spiel wird dann Toni Tomic kommentieren.

Infos zu den verschiedenen Angeboten, Preisen sowie Inhalten findet Ihr auf der Sky-Website!

Manchester United vs. FC Liverpool heute live: Die Premier League im LIVE-STREAM bei Sky

Selbstverständlich könnt Ihr Manchester United gegen den FC Liverpool heute nicht nur über Euren Sky-Receiver empfangen, sondern auch im LIVE-STREAM.

Wir zeigen Euch, welche Optionen Euch dafür offenstehen.

Manchester United vs. FC Liverpool heute live: Die Premier League im LIVE-STREAM auf Sky Go

Die erste Option ist Sky Go. Wenn Ihr Kunde bei Sky seid, ist Sky Go bereits in Eurem Paket im Preis mit inbegriffen - ganz egal, welches Ihr gebucht habt. Ihr müsst nur noch die kostenlose App auf das Endgerät Eurer Wahl laden und danach Eure Sky-Zugangsdaten eingeben - dann steht Euch Sky Go zur Verfügung.

Hier könnt Ihr die App downloaden:

Weitere Informationen zu Sky Go findet Ihr hier!

Manchester United vs. FC Liverpool heute live: Die Premier League im LIVE-STREAM auf Sky Ticket

Auch wenn Ihr kein Sky-Abo habt, steht Euch eine Übertragung im LIVE-STREAM zur Verfügung - und zwar über das Sky Ticket. Dieses ist ideal für alle, die keinen langfristigen Sky-Vertrag abschließen wollen.

In diesem Fall ist das Monatsabo - genannt "Sport Monat" - für 9,99 Euro ideal. Dieses ist jederzeit kündbar und kann auch noch kurzfristig abgeschlossen werden.

Die Sky-Ticket-App könnt Ihr hier kostenlos herunterladen:

Alles, was Ihr noch über Sky Ticket wissen müsst, findet Ihr unter diesem Link.

Manchester United vs. FC Liverpool heute live: Die Aufstellungen

Auch in der Premier League müssen beide Teams ihre Aufstellung bis eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgeben. Liegen die Startformationen vor, zeigen wir sie Euch an dieser Stelle.

Manchester United vs. FC Liverpool heute live: Die Premier League im LIVE-TICKER bei Goal

Ihr könnt Manchster United gegen den FC Liverpool heute nicht live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen? Goal hat die perfekte Lösung dieses Problems - einen ausführlichen und dazu noch kostenlosen LIVE-TICKER. Klickt rein und verpasst nichts von dem Geschehen in Old Trafford!

Hier findet Ihr den Liveticker Manchester United - FC Liverpool!

Manchester United vs. FC Liverpool heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick