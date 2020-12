Manchester United - Juan Mata über Gerüchte um Lionel Messi: "Dann hoffe ich, dass er zu meinem Verein kommt"

Die Spekulationen um einen Messi-Transfer zu Manchester City reißen nicht ab. Nun hat sich in Person von Juan Mata auch der Stadtrivale geäußert.

Juan Mata vom englischen Rekordmeister hat über die Aussicht eines Transfers von Lionel Messi ( ) zum Stadtrivalen gesprochen. "Das hoffe ich zum Wohle meines Vereins nicht", wird der 32-Jährige vom englischen Mirror zitiert: "Wenn er nach Manchester kommt, hoffe ich, dass er zu meinem Verein kommt und nicht zu dem anderen."

Nach Informationen von Goal und SPOX hat ManCity-Trainer Pep Guardiola im letzten Sommer bereits erste Gespräche mit Messi über einen möglichen Transfer geführt. "Ich weiß nicht, was passieren wird, aber ich hoffe, dass er nicht dorthin geht", kann sich Mata nur schwerlich mit dem Gedanken anfreuden, Messi demnächst im Trikot des Stadtrivalen zu sehen.

Mata: Messi zu Manchester City? "Konzentrieren auf das, was man kontrollieren kann"

Dennoch möchte der ehemalige spanische Nationalspieler nicht zu viel auf die Tranfergerüchte geben: "Eines der Dinge, die mir im Profifussball klar geworden sind, ist, dass man sich auf das konzentrieren sollte, was man kontrollieren kann, und vergessen sollte, was man nicht kontrollieren kann", betonte Mata in seiner Rolle als Botschafter für die Laureus-Stiftung.

Nach einem Zerwürfnis mit dem mittlerweile zurückgetretenen Präsidenten Josep Bartomeu hatte Messi im Sommer auf die Gültigkeit einer Ausstiegsklausel gepocht. Im exklusiven Goal-Interview verkündete der 33-Jährige schließlich, seinen bis 2021 gültigen Vertrag beim FC Barcelona erfüllen zu wollen. Am Ende der laufenden Saison könnte er den Verein jedoch ablösefrei verlassen.