Bericht: Manchester-United-Boss Ed Woodward wollte Jerome Boateng wegen Verletzungshistorie nicht verpflichten

Mourinho wollte im Sommer die United-Abwehr mit Boateng verstärken. Aufgrund dessen Verletzungshistorie entschied sich die Klubführung jedoch dagegen.

Ed Woodward, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des englischen Rekordmeisters Manchester United, hat sich im vergangenen Sommer entgegen des Wunsches des damaligen Trainers Jose Mourinho gegen eine Verpflichtung von Bayern Münchens Innenverteidiger Jerome Boateng entschieden.

Wie ESPN berichtet, habe sich Woodward aufgrund der Verletzungshistorie des deutschen Nationalspielers gegen einen Transfer ausgesprochen. In der jüngeren Vergangenheit waren mit Owen Hargreaves und Bastian Schweinsteiger bereits zwei verletzungsanfällige Spieler des FC Bayern in Richtung Manchester gewechselt. Diese Einzelfälle hätten Woodward dazu bewegt, Boateng nicht ins Old Trafford zu holen.



Der damalige United-Coach Mourinho wollte im vergangenen Sommer unbedingt einen neuen Innenverteidiger für die Red Devils verpflichten. Es kam aber keiner seiner Wunschspieler, weil diese entweder von der Klubführung abgelehnt wurden oder die Angebote für sie zu niedrig waren.

Aufgrund der anhaltenden Ergebniskrise des Premier-League-Klubs war der portugiesische Coach am vergangenen Dienstag beurlaubt worden. Der ehemalige United-Spieler Ole Gunnar Solskjaer übernahm interimsweise das Traineramt.