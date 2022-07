Manchester United: Gerücht um Transfer von Albanien-Star Thomas Strakosha

ManUnited sucht einen neuen Ersatzkeeper. Ein ehemaliger BVB-Kandidat soll die Nase dabei vorn haben.

Manchester United bemüht sich um eine Verpflichtung des albanischen Nationaltorhüters Thomas Strakosha. Das berichtet die Mail on Sunday. Demnach gebe es bereits fortgeschrittene Gespräche zwischen den Verantwortlichen der Red Devils und dem 27 Jahre alten Keeper, der ablösefrei zu haben ist. Man stehe kurz vor einer Einigung, heißt es.

Strakosha stand bis vor wenigen Tagen bei Lazio Rom unter Vertrag. Er verließ die Biancocelesti allerdings mit Auslaufen seines Vertrags und ist nun auf Klubsuche. Der Schlussmann wurde in den vergangenen Tagen auch bei Uniteds Premier-League-Rivalen Chelsea und Fulham als Neuzugang gehandelt. Vor allem bei den Blues soll er ein heißes Thema gewesen sein. Dort will man sich von Kepa Arrizabalaga trennen und braucht entsprechend eine neue Nummer zwei.

Manchester United: Strakosha wollte zum BVB

Auf der Suche nach einem Reservekeeper ist eben auch United. Dean Henderson wechselte jüngst auf Leihbasis zum Aufsteiger Nottingham Forest und der englische Rekordmeister sucht eine verlässliche Nummer zwei hinter David De Gea. Zuletzt war für diesen Job auch der Österreicher Daniel Bachmann (FC Watford) im Gespräch.

Strakosha, 19-facher Nationalspieler Albaniens, wechselte 2012 aus der Jugend von Panionios Athen zu Lazio und schaffte dort nach einer Ausleihe zu Salernitana 2015/16 den Sprung zum Profi. Er absolvierte für die Römer mehr als 200 Einsätze.

Im Frühjahr 2021 wurde Strakosha als Neuzugang bei Bundesligist Borussia Dortmund gehandelt. Dieser war damals auf der Suche nach einer Alternative zu Roman Bürki und holte schließlich Gregor Kobel aus Stuttgart.

Strakosha warf damals seinen Hut in den Ring, als er bei Sky sagte: "Dortmund ist ein großer Verein. Sie haben ein sehr junges Team und es ist auch noch sehr talentiert. Ich denke, dass sie sich auch in der Zukunft gut entwickeln werden. Es wäre schon interessant, dort zu spielen. Ich würde also lügen, wenn ich nicht interessiert wäre. Aber mal ehrlich: Wer wäre bei einer Anfrage eines solchen Vereins nicht interessiert?"