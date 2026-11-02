Manchester United gegen Roma: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 4 3. Nov. 2026 - 15:00 Old Trafford

Gasperinis Tormaschine stellt das angeschlagene Old Trafford auf die Probe

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Manchester United empfängt Roma am Dienstag im Old Trafford in der Champions League. Beide Klubs gehen mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen in die Partie: United steckt in einer Krise in der heimischen Liga, während Gasperinis Mannschaft selbstbewusst und in Torlaune nach Manchester reist.

Michael Carricks Position im Klub bleibt nach einer Serie von Ergebnissen prekär, durch die United auf Platz 16 der Premier League abgerutscht ist. Es ist der schlechteste Saisonstart des Klubs in der höchsten Spielklasse überhaupt. Auf die peinliche 1:4-Niederlage gegen Como in diesem Wettbewerb folgte am Wochenende eine 0:3-Heimniederlage gegen Bournemouth. Der Druck auf Carrick hat nicht nachgelassen, obwohl die Vereinsführung entschieden hat, ihn vorerst im Amt zu belassen.

Unter der Woche gab es für den Trainer immerhin eine erfreuliche Nachricht: Kobbie Mainoo kehrte nach zweiwöchiger Verletzungspause ins Training zurück. Die Rückkehr des englischen Mittelfeldspielers ist willkommen, kann aber die Bestätigung kaum aufwiegen, dass Benjamin Sesko wegen eines erheblichen Verletzungsrückschlags bis 2027 ausfällt.

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Roma reist nach einem 4:2-Sieg gegen Cagliari in der Serie A am Wochenende nach Manchester. Das Ergebnis unterstrich sowohl die Qualität in der Offensive als auch die Widerstandskraft, die Gasperini dieser Mannschaft verliehen hat. Die Eigengewächse Emanuele Lulli und Niccolo Pisilli trafen bei dem Sieg nach Rückstand. Nach der Partie lobte der Trainer die Nachwuchsabteilung des Klubs.

Gasperini muss auf Paulo Dybala verzichten. Nachdem der Trainer bestätigt hat, dass die Genesung des Argentiniers länger dauert als erwartet, ist ein Einsatz unwahrscheinlich. Auch Leonardo Balerdi und Mario Hermoso fallen aus. Der Italiener muss seine verfügbaren Kräfte angesichts des dichten Spielplans daher sorgfältig einteilen.

Die Partie hat erhebliches Gewicht für die Tabelle der Champions League: United steht am Tabellenende, Roma im Mittelfeld. Für Carricks Mannschaft ist ein positives Ergebnis nahezu unverzichtbar. Ein Sieg in Manchester wäre für Roma ein deutliches Zeichen seiner Ambitionen auf europäischer Ebene.

Personal und Kader

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