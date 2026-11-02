Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoAS Rom
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Unterstützt von

Manchester United gegen Roma: Vorschau auf die UEFA Champions League: Die Römer rücken gegen das angeschlagene Manchester United an

Manchester United - AS Rom
Champions League
Manchester United
AS Rom

Beflügelt vom furiosen 5:2-Kantersieg gegen Udinese reist Gian Piero Gasperinis formstarke AS Rom nach Manchester, um die Krise von Manchester United weiter zu verschärfen. Der Klub ist von einer 0:2-Niederlage an der Stamford Bridge angeschlagen und kämpft gegen eine hartnäckige Sieglosserie.

Manchester United gegen Roma: Spieldetails

crest
Champions League - Spielwoche 4
Old Trafford

Gasperinis Tormaschine stellt das angeschlagene Old Trafford auf die Probe

Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United empfängt Roma am Dienstag im Old Trafford in der Champions League. Beide Klubs gehen mit völlig unterschiedlichen Vorzeichen in die Partie: United steckt in einer Krise in der heimischen Liga, während Gasperinis Mannschaft selbstbewusst und in Torlaune nach Manchester reist.

Michael Carricks Position im Klub bleibt nach einer Serie von Ergebnissen prekär, durch die United auf Platz 16 der Premier League abgerutscht ist. Es ist der schlechteste Saisonstart des Klubs in der höchsten Spielklasse überhaupt. Auf die peinliche 1:4-Niederlage gegen Como in diesem Wettbewerb folgte am Wochenende eine 0:3-Heimniederlage gegen Bournemouth. Der Druck auf Carrick hat nicht nachgelassen, obwohl die Vereinsführung entschieden hat, ihn vorerst im Amt zu belassen.

Unter der Woche gab es für den Trainer immerhin eine erfreuliche Nachricht: Kobbie Mainoo kehrte nach zweiwöchiger Verletzungspause ins Training zurück. Die Rückkehr des englischen Mittelfeldspielers ist willkommen, kann aber die Bestätigung kaum aufwiegen, dass Benjamin Sesko wegen eines erheblichen Verletzungsrückschlags bis 2027 ausfällt.

SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

Roma reist nach einem 4:2-Sieg gegen Cagliari in der Serie A am Wochenende nach Manchester. Das Ergebnis unterstrich sowohl die Qualität in der Offensive als auch die Widerstandskraft, die Gasperini dieser Mannschaft verliehen hat. Die Eigengewächse Emanuele Lulli und Niccolo Pisilli trafen bei dem Sieg nach Rückstand. Nach der Partie lobte der Trainer die Nachwuchsabteilung des Klubs.

Gasperini muss auf Paulo Dybala verzichten. Nachdem der Trainer bestätigt hat, dass die Genesung des Argentiniers länger dauert als erwartet, ist ein Einsatz unwahrscheinlich. Auch Leonardo Balerdi und Mario Hermoso fallen aus. Der Italiener muss seine verfügbaren Kräfte angesichts des dichten Spielplans daher sorgfältig einteilen.

Die Partie hat erhebliches Gewicht für die Tabelle der Champions League: United steht am Tabellenende, Roma im Mittelfeld. Für Carricks Mannschaft ist ein positives Ergebnis nahezu unverzichtbar. Ein Sieg in Manchester wäre für Roma ein deutliches Zeichen seiner Ambitionen auf europäischer Ebene.

Personal und Kader

Manchester United vs AS Rom Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aufstellung
AS Rom crest
AS Rom
ROM
3-4-2-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiM. de LigtM. de LigtH. MaguireH. MaguireM. MountM. MountY. TielemansY. TielemansM. CunhaM. CunhaB. MbeumoB. MbeumoA. SantosA. SantosB. FernandesB. FernandesP. GolliniP. GolliniL. BalerdiL. BalerdiM. HermosoM. HermosoD. GhilardiD. Ghilarditeam-logoWesleyR. MoraR. MoraN. PisilliN. PisilliN. MolinaN. MolinaM. de RoonM. de RoonMatias SouléMatias SouléD. MalenD. Malen
AS Rom crest
AS Rom
ROM
4-2-3-1
Manchester United

Startelf

AS Rom

Trainer

  • M. Carrick
  • G. Gasperini

Form

MUN

MUN - Form

ATM
N2-0
LEE
U1-1
COM
N4-1
BOU
N0-3
CHE
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
2/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ROM

ROM - Form

GEN
S2-0
SBR
S4-0
NAP
U3-3
CGL
S4-2
UDI
S2-5
Tor erzielt (kassiert)
18/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Direkter Vergleich

Head to Head

Manchester UnitedUnentschiedenAS Rom
3
1
1
Europa League
AS Rom badge
AS Rom
ROM
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
END
Europa League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
6
AS Rom badge
AS Rom
ROM
2
END
Champions League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
END
Champions League
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
END
Champions League
AS Rom badge
AS Rom
ROM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
12Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen