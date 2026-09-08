Premier League - Spielwoche 4 13. Sept. 2026 - 11:30 Old Trafford

Manchester United gegen Manchester City beginnt am 13. Sept. 2026 um 11:30 Uhr EST und 15:30 Uhr GMT.

United und City treffen im ersten Manchester-Derby der Saison aufeinander

Von United ist das Unerwartete zu erwarten

United hat bislang eine ziemlich wechselhafte Serie an Ergebnissen hingelegt. Zum Auftakt setzte es eine überraschende 0:2-Niederlage gegen Hull, danach geriet das Team gegen Ipswich in Rückstand, gewann am Ende aber noch mit 5:2 in einer Partie, die es im Old Trafford dominierte. Ainsley Maitland-Niles' Traumtor in der Nachspielzeit im Hill Dickinson Stadium bedeutete, dass man sich beim 2:2 gegen Everton die Punkte teilen musste, obwohl United zweimal geführt hatte. Bruno Fernandes glänzte für Manchester United und kommt in dieser Saison bereits auf drei Tore und eine Vorlage. 2025/26 verbuchte er 21 Assists, ein neuer Allzeitrekord für eine einzelne Saison.

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City will seine perfekte Bilanz verteidigen

Manchester City hat unter dem neuen Trainer Enzo Maresca einen perfekten Start in die Saison hingelegt und alle drei Aufgaben gewonnen. Obwohl Erling Haaland mit einer neuen Frisur aufläuft, zeigt die norwegische Tor-Maschine 2026/27 die gleichen alten Qualitäten. Zuletzt erzielte er gegen Coventry den einzigen Treffer, nachdem ihm bereits ein Doppelpack gegen Crystal Palace gelungen war. Sein Partner Rayan Cherki steht in dieser Saison bereits bei zwei Toren und zwei Assists.

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Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

United hat in den ersten drei Ligaspielen einer Saison erst zum zweiten Mal in 50 Jahren jeweils mindestens zwei Gegentore kassiert.

United ist in den letzten beiden Manchester-Derbys in der Premier League im Old Trafford ungeschlagen, hat aber acht der letzten 16 Duelle dieser Art verloren.

Erling Haalands Tor gegen Coventry war sein 300. Treffer in seiner Profikarriere.

Fünf Spieler aus Citys Startelf gegen Coventry kamen nach Januar 2026 zum Klub.

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Voraussichtliche Aufstellungen

United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbuemo, Fernandes, Cunha; Sesko.

City (4141): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson; Semenyo, Fernandez, Cherki, Foden; Haaland.

Teamnews & Kader

Michael Carrick muss vor dem Derby verletzungsbedingt auf Amad Diallo und Carlos Baleba verzichten. Bei United sind keine Sperren verzeichnet, und bislang wurde keine wahrscheinliche Startelf bestätigt. Nähere Updates werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Enzo Maresca kann bei Manchester City aus dem Vollen schöpfen, in den Kaderdaten sind weder Verletzungen noch Sperren aufgeführt. City geht mit dem kompletten verfügbaren Spielerkader in die Partie.

Form

Manchester United hat in den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden verbucht. Das jüngste Resultat war ein 5:2-Heimsieg gegen Ipswich Town in der Premier League, eine starke Reaktion nach der 0:2-Niederlage gegen Hull City in der Vorwoche. United verlor in der Vorbereitung auch mit 2:4 gegen den AC Mailand und spielte in Testspielen sowohl gegen Leeds United als auch gegen Paris Saint-Germain 1:1. In diesen fünf Partien erzielte United zehn Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Manchester City hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen, die einzige Niederlage setzte es gegen Arsenal im Community Shield, als das Team mit 0:3 verlor. In der Premier League zeigte sich City effektiv und gewann auswärts mit 4:1 gegen Crystal Palace sowie mit 2:1 gegen Bournemouth. Zudem gewann die Mannschaft in der Vorbereitung gegen Atletico Madrid und die K-League All Stars und erzielte in diesen vier Siegen sieben Tore bei zwei Gegentoren.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Januar 2026 statt, als Manchester United Manchester City in der Premier League im Old Trafford mit 2:0 besiegte. In den letzten fünf Duellen kommt United auf zwei Siege, City auf einen, dazu kommen ein Unentschieden und ein Community-Shield-Spiel, das remis endete. Citys deutlichstes Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 3:0-Sieg im Etihad im September 2025.

Tabelle

In der Premier-League-Tabelle steht Manchester City nach den Auftaktspielen der Saison 2026/27 an der Spitze, während Manchester United derzeit auf Platz zehn liegt.