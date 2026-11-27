So sehen Sie Manchester United gegen Brentford mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Sender oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 12 28. Nov. 2026 - 10:00 Old Trafford

Manchester United empfängt Brentford am Samstag, 28. November, zu einem Premier-League-Spiel im Old Trafford. United sucht dabei nach Antworten.

Mauricio Pochettino wartet als Trainer von United noch auf seinen ersten Sieg. Seine Amtszeit begann mit einer 0:4-Niederlage beim FC Liverpool, am Mittwoch folgte ein 2:2 bei Sporting in der Champions League.

An diesem Abend in Lissabon gab es zwei Elfmeter innerhalb von drei Minuten, einen späten Ausgleich für Sporting und eine Rote Karte für Youri Tielemans. Bruno Fernandes traf zweimal, doch United reiste mit nur einem Punkt ab, obwohl die Mannschaft der Ansicht war, drei verdient zu haben.

Senne Lammens steht nach seinen Fehlern in Portugal in der Kritik. Pochettino hat sich öffentlich hinter seinen Torwart gestellt und erklärt, dass die Abwehrreihe einen Teil der Verantwortung tragen müsse.

Brentford reist in deutlich besserer Verfassung an. Die Mannschaft von Keith Andrews besiegte Everton am Montag mit 4:0 und steht auf Tabellenplatz sechs, während United auf Rang 19 liegt.

Leny Yoro steht zur Verfügung, nachdem United erfolgreich Einspruch gegen seine Rote Karte an der Anfield Road eingelegt hatte. Eine unabhängige Kommission stufte die Entscheidung als offensichtlichen Fehler ein.

Hier finden Sie alles Wissenswerte zur Anstoßzeit, dazu, wie Sie das Spiel verfolgen können und was im Old Trafford zu erwarten ist.

Offizielle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Die Übertragungsdetails werden ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

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