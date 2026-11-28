Manchester United gegen Brentford mit einem VPN sehen

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 12 28. Nov. 2026 - 10:00 Old Trafford

Manchester United empfängt Brentford am Samstag, 28. November, im Old Trafford zu einem Premier-League-Spiel. United sucht dabei nach Antworten.

Mauricio Pochettino wartet als Trainer von United noch auf seinen ersten Sieg. Seine Amtszeit begann mit einer 0:4-Niederlage bei Liverpool, am Mittwoch folgte ein 2:2 bei Sporting in der Champions League.

An jenem Abend in Lissabon gab es innerhalb von drei Minuten zwei Elfmeter, einen späten Ausgleich für Sporting und eine Rote Karte für Youri Tielemans. Bruno Fernandes traf zweimal, doch United nahm nur einen Punkt mit, obwohl die Mannschaft der Ansicht war, dass es drei hätten sein müssen.

Senne Lammens steht nach seinen Fehlern in Portugal in der Kritik. Pochettino hat sich öffentlich hinter seinen Torhüter gestellt und erklärt, dass die Abwehrreihe einen Teil der Verantwortung tragen müsse.

Brentford reist in deutlich besserer Verfassung an. Die Mannschaft von Keith Andrews besiegte Everton am Montag mit 4:0 und steht auf Platz sechs der Tabelle, während United Rang 19 belegt.

Leny Yoro steht zur Verfügung, nachdem United erfolgreich Einspruch gegen seine Rote Karte an der Anfield Road eingelegt hat. Eine unabhängige Kommission entschied, dass die Entscheidung ein offensichtlicher Fehler war.