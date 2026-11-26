Manchester United gegen Brentford: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 12 28. Nov. 2026 - 10:00 Old Trafford

Abstiegskampf gegen Höhenflug: Seit neun Ligaspielen siegloses United empfängt Brentford

Am Samstagnachmittag kommt es im Old Trafford zu einer ungewöhnlichen Rollenverteilung im englischen Oberhaus: Brentford kämpft um einen Europapokalplatz, während Manchester United vor heimischem Publikum dringend ein Erfolgserlebnis braucht.

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Mauricio Pochettino steht vor seinem ersten Premier-League-Heimspiel als Trainer von United. Seine Mannschaft liegt mit nur acht Punkten auf Platz 19 und ist seit neun Ligaspielen sieglos. Zuletzt setzte es am vergangenen Sonntag in Anfield eine bittere 0:4-Niederlage.

Das turbulente 2:2 am Mittwochabend bei Sporting CP in der UEFA Champions League gab Pochettino allerdings ein wichtiges Zeichen der Widerstandskraft: Kapitän Bruno Fernandes traf Anfang der zweiten Halbzeit innerhalb von drei Minuten zweimal und drehte damit die Partie in Lissabon. Nach der späten Roten Karte für Youri Tielemans rettete United noch einen hart erkämpften Punkt.

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Nun wartet das formstarke Brentford von Keith Andrews. Mit einem 4:0 gegen Everton, das im Gtech Community Stadium zu zehnt spielte, kletterte das Team am Montagabend auf Platz sechs und hat nun 17 Punkte. Keane Lewis-Potter traf doppelt, Vitaly Janelt und Fábio Carvalho erzielten die weiteren Tore.

Bryan Mbeumo trifft seit seinem Wechsel ins Old Trafford zum dritten Mal auf seinen früheren Klub. Brentford weist zudem eine Tordifferenz von +9 auf und wittert in Manchester seine Chance.

Der Kapitän als Hoffnungsträger

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Bruno Fernandes glänzte bei seiner Rückkehr nach Lissabon am Mittwochabend mit zwei Toren. Er bleibt Uniteds wichtigste kreative Kraft und bereitete Benjamin Šeškos Treffer vor, als United Brentford im April in genau diesem Duell mit 2:1 besiegte. Fernandes agiert hinter Joshua Zirkzee zwischen den Linien. Seine Übersicht und seine Vorstöße dürften entscheidend sein, um Brentfords kompakte Defensive zu überwinden.

Personal und Kader

Form

Direkter Vergleich

Tabelle