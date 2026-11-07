So sehen Sie Manchester United gegen Aston Villa mit einem VPN

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 10 8. Nov. 2026 - 11:30 Old Trafford

Manchester United empfängt Aston Villa am Sonntag im Old Trafford zu einem Premier-League-Spiel, das für beide Klubs vor der Länderspielpause von großer Bedeutung ist.

United geht nach einem dramatischen 3:2-Sieg gegen Roma in der Champions League unter der Woche in die Partie. Damit endete eine Serie von neun Spielen ohne Sieg, die bis in den September zurückreichte. Die Mannschaft von Michael Carrick steckt in der Liga weiterhin in ernsten Schwierigkeiten, steht auf Platz 17 der Premier-League-Tabelle und kann sich zu Hause keinen weiteren Ausrutscher leisten.

Der Sieg gegen Roma sorgte im Umfeld von Old Trafford für bessere Stimmung, hatte aber seinen Preis. Carlos Baleba, der im Sommer für 70 Millionen Pfund von Brighton verpflichtet wurde, musste in der zweiten Halbzeit mit Verdacht auf ein Problem an der hinteren Oberschenkelmuskulatur angeschlagen vom Platz. Carrick hat inzwischen bestätigt, dass der 22-Jährige mehrere Wochen ausfallen und damit sowohl dieses Spiel als auch die gesamte Länderspielpause verpassen wird.

Aston Villa reist als Tabellenzehnter nach Manchester, zeigte zuletzt allerdings wechselhafte Leistungen. Die Mannschaft von Unai Emery verlor am vergangenen Dienstag in der Champions League mit 0:3 bei Barcelona, hatte zuvor im Oktober aber einen bemerkenswerten 2:1-Sieg bei Manchester City gefeiert.

Villas Sommerzugang Zion Suzuki hat nach einem beeindruckenden Saisonstart im Tor das Interesse von Klubs aus ganz Europa geweckt. Emery wird sich am Sonntag jedoch darauf konzentrieren, Punkte in der Premier League zu holen, statt sich mit Transferspekulationen um seinen Torhüter zu befassen.

United braucht dringend einen Sieg, um Abstand zur Abstiegszone zu halten, während Villa in die obere Tabellenhälfte zurückkehren will. Keine der beiden Mannschaften kann es sich leisten, diese Partie auf die leichte Schulter zu nehmen. Hier erfahren Sie alles zur Übertragung.

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