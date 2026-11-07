Manchester United gegen Aston Villa: Vorschau auf die Premier-League-Partie

Premier League - Spielwoche 10 8. Nov. 2026 - 11:30 Old Trafford

Manchester United empfängt Aston Villa am Sonntag, dem 8. November, um 14.00 Uhr EST und 18.00 Uhr GMT im Old Trafford zum Premier-League-Spiel. Kann die Mannschaft von Michael Carrick nach dem jüngsten Sieg nach Rückstand in Europa nachlegen und so den Druck auf ihren angeschlagenen Trainer etwas verringern?

United rettet sich mit dramatischer Aufholjagd

United beendete mit einem dramatischen 3:2-Comebacksieg gegen Roma in der Champions League eine Serie von neun Spielen ohne Sieg. Nach einem Rückstand von zwei Toren trafen der umstrittene Kapitän Bruno Fernandes und Matheus Cunha, der einen Doppelpack schnürte. Dennoch steht United in der Premier-League-Tabelle nach nur einem Sieg in der gesamten Saison auf dem enttäuschenden 17. Platz. Nun trifft der Klub auf Aston Villa unter Trainer Unai Emery. Emery wurde als möglicher Nachfolger bei United gehandelt, falls Michael Carrick wie erwartet entlassen wird.

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Aston Villa fordert die „Big Six“ heraus

Aston Villa reist trotz der 0:3-Niederlage gegen Barcelona am Dienstag in der Champions League in ordentlicher Stimmung ins Old Trafford. Unai Emery hat sich über 2029 hinaus zum Klub bekannt und damit Spekulationen über einen möglichen Wechsel ins Old Trafford beendet. Emery kam 2022 zu Villa, gewann mit dem Klub in der vergangenen Saison die Europa League und führte ihn zurück in die Champions League. Es war Emerys fünfter Titel in der Europa League als Trainer, nachdem er den Wettbewerb dreimal mit Sevilla und einmal mit Villarreal gewonnen hatte.

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Wichtige Statistiken & Verletzungen

United muss auf den verletzten Carlos Baleba und den gesperrten Lisandro Martínez verzichten. Auch Villas Matty Cash ist gesperrt. Amadou Onana macht nach einem Kreuzbandriss Fortschritte, ist für Villa aber noch nicht fit.

United hat in drei seiner letzten vier Heimspiele mindestens zwei Gegentore kassiert.

Voraussichtliche Startelfs

United (4231): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Cunha.

Villa (4231): Suzuki; Bogarde, Torres, Lindelof, Maatsen; Goretzka, Kamara; Alysson, McGinn, Manzambi; Jackson.

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