Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoBournemouth
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Unterstützt von

Manchester United gegen AFC Bournemouth: Alles Wissenswerte zum Premier-League-Spiel

Manchester United - Bournemouth
Manchester United
Bournemouth
Premier League
B. Fernandes
Rayan
A. Scott

Ausführliche Vorschau auf Manchester United gegen Bournemouth: United empfängt im Old Trafford einen Gegner, der dem Klub zuletzt Probleme bereitet hat. Dazu gibt es Informationen zur Personalsituation, eine Taktikanalyse, einen Blick auf die Form beider Teams und mehr.

crest
Premier League - Spielwoche 8
Old Trafford

Manchester United gegen AFC Bournemouth wird am 25. Oktober 2026 um 09:00 Uhr EST und 13:00 Uhr GMT angepfiffen.

United muss vor dem Besuch seines Angstgegners die Wunden lecken

Nach der deutlichen 1:4-Niederlage bei einem Champions-League-Debütanten muss der unter Druck stehende Michael Carrick seine Mannschaft nun auf den Besuch von Bournemouth einschwören, das United zuletzt wiederholt Probleme bereitet hat.

Formschwache Teams brauchen einen Neustart

Mit jeweils nur einem Sieg nach sieben Premier-League-Spielen stehen sowohl United als auch Bournemouth deutlich unterhalb der Tabellenmitte. Bournemouth holte diesen bislang einzigen Erfolg allerdings erst im letzten Spiel, einem 2:0 gegen Sunderland. Nach einem wechselhaften Start hat die Mannschaft von Marco Rose nun wettbewerbsübergreifend zweimal in Folge gewonnen, jeweils ohne Gegentor. Der brasilianische Stürmer Evanilson traf in jedem der letzten drei Spiele.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Carrick braucht dringend ein Ergebnis

Nachdem United am Mittwochabend von Como klar beherrscht worden war, markiert die 1:4-Niederlage in Italien einen neuen Tiefpunkt der Saison. Kapitän Bruno Fernandes blickte sichtbar verärgert zur Bank, als er spät im Spiel für Joshua Zirkzee ausgewechselt wurde. Zirkzee erzielte Uniteds späten Ehrentreffer.

Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungen

  • United hat in dieser Premier-League-Saison noch kein Spiel ohne Gegentor bestritten.
  • Bournemouth ist in den letzten fünf Duellen mit United ungeschlagen und hat in jeder dieser Begegnungen getroffen.
  • United muss weiterhin auf das verletzte Quartett Benjamin Sesko, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu und Manuel Ugarte verzichten.
  • Bournemouth hat in dieser EPL-Saison in drei Auswärtsspielen neun Gegentore kassiert.
  • Marcus Tavernier hat in dieser Saison vier Ligatore für Bournemouth erzielt.
  • Die letzten drei EPL-Duelle dieser beiden Mannschaften endeten allesamt unentschieden.

Personal und Kader

Manchester United vs Bournemouth Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Carrick

Michael Carrick muss auf mehrere wichtige Spieler seines Kaders verzichten. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton und Manuel Ugarte werden allesamt als verletzt geführt. Damit sind Uniteds Möglichkeiten auf mehreren Positionen eingeschränkt. Sobald der Klub vor dem Anpfiff weitere Informationen veröffentlicht, werden Angaben zur Verfügbarkeit ergänzt.

Auch Bournemouth geht mit Verletzungssorgen in die Partie. Marco Rose fehlen Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Alex Scott und Veljko Milosavljevic. Von Sperren ist keine der beiden Mannschaften betroffen. Eine voraussichtliche Startelf hat bislang keiner der beiden Klubs bestätigt.

Form

MUN

MUN - Form

FUL
U1-1
TOT
U1-1
ATM
N2-0
LEE
U1-1
COM
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
4/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BOU

BOU - Form

RSO
S1-2
LIV
N0-1
CHE
N5-1
SGR
S3-0
SUN
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
8/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Manchester United hat keines seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. In keinem gelang ein Sieg, hinzu kamen drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel in der Premier League gegen Leeds United endete 1:1. Zu dieser Serie gehören auch eine 0:2-Niederlage gegen Atletico Madrid in der Champions League und ein 2:3 gegen Brighton im Carabao Cup. In diesen fünf Spielen erzielte United fünf Tore und kassierte acht Gegentreffer. Diese Defensivbilanz unterstreicht die Anfälligkeit, die Carricks Mannschaft gezeigt hat.

Bournemouths Form zeigt ein anderes Bild. Roses Mannschaft hat drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen und nur gegen Chelsea, das sie in der Premier League mit 5:1 besiegte, und Liverpool, das sich knapp mit 1:0 durchsetzte, verloren. Das jüngste Spiel bei Sunderland endete mit einem 2:0-Sieg. Zudem gelangen Bournemouth in der Europa League zwei Siege in Folge, darunter ein souveränes 3:0 gegen Sturm Graz. In diesen fünf Partien erzielte Bournemouth acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head

Manchester UnitedUnentschiedenBournemouth
1
3
1
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
END
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
4
END
Klub Freundschaftsspiele
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
END
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
END
11Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften endete im März 2026 mit einem 2:2, als Bournemouth United in der Premier League empfing. Davor gab es im Dezember 2025 im Old Trafford ein bemerkenswertes 4:4, eines der außergewöhnlicheren Ergebnisse in den jüngsten Begegnungen der Klubs. In den letzten fünf Pflichtspielen konnte sich keine der beiden Mannschaften klar durchsetzen. Der direkte Vergleich ist von torreichen und umkämpften Partien geprägt.

Tabellenstand

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
7601115+618
S
S
N
S
S
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
S
S
S
S
U
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
74121713+413
S
S
N
U
N
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
S
N
S
U
S
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
N
U
S
U
U
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
U
N
U
S
U
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
N
U
S
U
U
9
HullHullHUL
723287+19
N
U
N
U
U
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
N
S
N
S
N
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
N
N
S
N
U
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
S
U
S
N
U
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
U
U
U
N
U
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
N
S
U
N
S
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
S
N
N
U
U
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
S
U
N
U
U
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
N
S
S
N
N
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
S
N
U
U
N
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
N
N
N
S
U
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
N
N
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

Manchester United steht derzeit auf Platz 13 der Premier-League-Tabelle, AFC Bournemouth auf Platz 15. Beide Klubs befinden sich in der unteren Tabellenhälfte. Für zwei Mannschaften, die sich von den hinteren Plätzen absetzen wollen, hat diese Begegnung damit zusätzliche Bedeutung.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen