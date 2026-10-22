Premier League - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 10:00 Old Trafford

Manchester United gegen AFC Bournemouth wird am 25. Oktober 2026 um 09:00 Uhr EST und 13:00 Uhr GMT angepfiffen.

United muss vor dem Besuch seines Angstgegners die Wunden lecken

Nach der deutlichen 1:4-Niederlage bei einem Champions-League-Debütanten muss der unter Druck stehende Michael Carrick seine Mannschaft nun auf den Besuch von Bournemouth einschwören, das United zuletzt wiederholt Probleme bereitet hat.

Formschwache Teams brauchen einen Neustart

Mit jeweils nur einem Sieg nach sieben Premier-League-Spielen stehen sowohl United als auch Bournemouth deutlich unterhalb der Tabellenmitte. Bournemouth holte diesen bislang einzigen Erfolg allerdings erst im letzten Spiel, einem 2:0 gegen Sunderland. Nach einem wechselhaften Start hat die Mannschaft von Marco Rose nun wettbewerbsübergreifend zweimal in Folge gewonnen, jeweils ohne Gegentor. Der brasilianische Stürmer Evanilson traf in jedem der letzten drei Spiele.

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Carrick braucht dringend ein Ergebnis

Nachdem United am Mittwochabend von Como klar beherrscht worden war, markiert die 1:4-Niederlage in Italien einen neuen Tiefpunkt der Saison. Kapitän Bruno Fernandes blickte sichtbar verärgert zur Bank, als er spät im Spiel für Joshua Zirkzee ausgewechselt wurde. Zirkzee erzielte Uniteds späten Ehrentreffer.

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Wichtige Statistiken und Verletzungen

United hat in dieser Premier-League-Saison noch kein Spiel ohne Gegentor bestritten.

Bournemouth ist in den letzten fünf Duellen mit United ungeschlagen und hat in jeder dieser Begegnungen getroffen.

United muss weiterhin auf das verletzte Quartett Benjamin Sesko, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu und Manuel Ugarte verzichten.

Bournemouth hat in dieser EPL-Saison in drei Auswärtsspielen neun Gegentore kassiert.

Marcus Tavernier hat in dieser Saison vier Ligatore für Bournemouth erzielt.

Die letzten drei EPL-Duelle dieser beiden Mannschaften endeten allesamt unentschieden.

Personal und Kader

Michael Carrick muss auf mehrere wichtige Spieler seines Kaders verzichten. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton und Manuel Ugarte werden allesamt als verletzt geführt. Damit sind Uniteds Möglichkeiten auf mehreren Positionen eingeschränkt. Sobald der Klub vor dem Anpfiff weitere Informationen veröffentlicht, werden Angaben zur Verfügbarkeit ergänzt.

Auch Bournemouth geht mit Verletzungssorgen in die Partie. Marco Rose fehlen Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Alex Scott und Veljko Milosavljevic. Von Sperren ist keine der beiden Mannschaften betroffen. Eine voraussichtliche Startelf hat bislang keiner der beiden Klubs bestätigt.

Form

Manchester United hat keines seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. In keinem gelang ein Sieg, hinzu kamen drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel in der Premier League gegen Leeds United endete 1:1. Zu dieser Serie gehören auch eine 0:2-Niederlage gegen Atletico Madrid in der Champions League und ein 2:3 gegen Brighton im Carabao Cup. In diesen fünf Spielen erzielte United fünf Tore und kassierte acht Gegentreffer. Diese Defensivbilanz unterstreicht die Anfälligkeit, die Carricks Mannschaft gezeigt hat.

Bournemouths Form zeigt ein anderes Bild. Roses Mannschaft hat drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen und nur gegen Chelsea, das sie in der Premier League mit 5:1 besiegte, und Liverpool, das sich knapp mit 1:0 durchsetzte, verloren. Das jüngste Spiel bei Sunderland endete mit einem 2:0-Sieg. Zudem gelangen Bournemouth in der Europa League zwei Siege in Folge, darunter ein souveränes 3:0 gegen Sturm Graz. In diesen fünf Partien erzielte Bournemouth acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften endete im März 2026 mit einem 2:2, als Bournemouth United in der Premier League empfing. Davor gab es im Dezember 2025 im Old Trafford ein bemerkenswertes 4:4, eines der außergewöhnlicheren Ergebnisse in den jüngsten Begegnungen der Klubs. In den letzten fünf Pflichtspielen konnte sich keine der beiden Mannschaften klar durchsetzen. Der direkte Vergleich ist von torreichen und umkämpften Partien geprägt.

Tabellenstand

Manchester United steht derzeit auf Platz 13 der Premier-League-Tabelle, AFC Bournemouth auf Platz 15. Beide Klubs befinden sich in der unteren Tabellenhälfte. Für zwei Mannschaften, die sich von den hinteren Plätzen absetzen wollen, hat diese Begegnung damit zusätzliche Bedeutung.