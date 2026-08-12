



Man United gegen AC Milan beginnt am 15. Aug. 2026 um 11:45 Uhr EST und 15:45 Uhr GMT.

Rückblick auf 2025/26

United beendete die Saison 2025/26 in der englischen Premier League auf Platz drei, sieben Punkte hinter dem zweitplatzierten Man City. United gewann fünf der letzten sechs Spiele und sicherte sich damit nach zweijähriger Abwesenheit aus dem kontinentalen Elitewettbewerb den Platz in der Champions League. Der portugiesische Spielmacher Bruno Fernandes glänzte für United und brach den Premier-League-Rekord für die meisten Assists in einer Saison. In der vergangenen Spielzeit bereitete er in der englischen Topliga 21 Tore für seine Mitspieler vor.

Milan erlebte ein enttäuschendes 2025/26 und wurde in der Serie A Fünfter, was nur für einen Platz in der Europa League dieser Saison reichte. Das bedeutet nun eine zweijährige Abwesenheit von der Champions League, daher kann man mit Fug und Recht sagen, dass sich diese Teams in entgegengesetzte Richtungen entwickeln.

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Was haben Man United und Milan auf dem Transfermarkt dazubekommen?

United hat sein Mittelfeld mit den hochdotierten Verpflichtungen von Youri Tielemans von Aston Villa und Andrey Santos vom Chelsea verstärkt. Karl Darlow bringt Erfahrung auf der Torhüterposition mit, während der 18-jährige Kolumbianer Cristian Orozco als spannendes defensives Mittelfeldtalent kommt.

Milan hat tief in die Tasche gegriffen, um den portugiesischen Stürmer Goncalo Ramos von PSG zu verpflichten. Zudem kamen der spanische Innenverteidiger Mario Gila von Lazio und der 20-jährige linke Innenverteidiger Sankhoun Diawara von Troyes aus Frankreich.

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Voraussichtliche Startformationen

Man United (4-2-3-1): Heaton; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Mount, Santos; Amad, Lacey, Dorgu; Mbuemo.

AC Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Leao, Loftus-Cheek; Camarda.

Teamnews & Kader

Derzeit sind vor dieser Partie für keine der beiden Seiten Teamnews verfügbar. Informationen zu Verletzungen, Sperren und voraussichtlichen Aufstellungen werden ergänzt, sobald sie näher am Anstoß verfügbar sind.

Dasselbe gilt für AC Milan, da zu diesem Zeitpunkt keine bestätigten Kaderdetails oder Trainer-Updates vorliegen. Schauen Sie vor dem Spiel noch einmal vorbei, um die neuesten Updates zu erhalten.

Form

Manchester United geht mit einer gemischten, aber ermutigenden Bilanz aus der Vorbereitung in dieses Spiel. In den letzten fünf Partien gab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage, bei 12 erzielten und drei kassierten Toren. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:1 gegen Paris Saint-Germain, während ein 2:1-Sieg gegen Atletico Madrid und ein 5:0-Kantersieg gegen Rosenborg das Offensivpotenzial der Mannschaft unterstreichen. Die einzige Niederlage gab es gegen Wrexham, ein 0:1, das früh in der Vorbereitung einen Rückschlag bedeutete.

Die letzten fünf Spiele von AC Milan erzählen eine andere Geschichte. Es gab einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, wobei die Mannschaft in diesem Zeitraum sieben Gegentore kassierte. Das jüngste Ergebnis war eine 0:3-Niederlage gegen Chelsea, zudem verlor Milan im letzten Serie-A-Spiel der vergangenen Saison mit 1:2 gegen Cagliari. Ein 2:2 gegen Celtic und ein 1:1 gegen Inter komplettieren eine Vorbereitung, der es an Konstanz gefehlt hat.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand im März 2021 in der Europa League statt, als Manchester United im San Siro mit 1:0 gewann. Die beiden Spiele dieses Duells endeten damit, dass United weiterkam, nachdem das Hinspiel im Old Trafford 1:1 geendet hatte. Über die fünf direkten Duelle im Datensatz hinweg hat United drei gewonnen und eines unentschieden gespielt, während AC Milan einen Sieg holte. Das deutlichste Ergebnis war ein 4:0-Sieg von United im Old Trafford in der Champions League im März 2010.