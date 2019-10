Manchester United vs. FC Liverpool: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER und Co. - Alles zur Übertragung der Premier League

Topspiel in der Premier League: Manchester United gegen den FC Liverpool! Doch wer zeigt / überträgt das Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM?

Am frühen Sonntagabend steigt das Topspiel der Premier League zwischen Manchester United und dem FC Liverpool. Das Duell wird um 17.30 Uhr im altehrwürdigen Old Trafford angepfiffen.

Am 9. Spieltag der Premier League steigt das 171. Aufeinandertreffen von ManUnited und Liverpool. Die Nuss, die es für die Red Devils zu knacken gilt, ist in dieser Saison wohl härter als je zuvor. Der hat alle acht bisherigen Partien gewonnen und steht souverän auf Platz eins der Premier-League-Tabelle - acht Zähler vor Manchester City.

Zuletzt besiegte das Team von Trainer Jürgen Klopp, der Manchester United einst abgesagt habe soll, Leicester City (2:1), Sheffield United (1:0) und den FC Chelsea (2:1).

Ganz anders schaut es bei ManUnited aus: Die Red Devils stehen nur auf Rang zwölf. Und aus den letzten drei Partien holten Paul Pogba und Co. nur einen Punkt beim 1:1 gegen den FC Arsenal.

vs. FC Liverpool: Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Premier-League-Topspiel heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER von Goal und die Startaufstellungen beider Teams.

Manchester United vs. FC Liverpool: Das Premier-League-Duell im Detail

Manchester United vs. FC Liverpool heute live im TV verfolgen - So geht's!

DAZN-Abonnenten? Ihr müsst jetzt ganz stark sein. Seit diesem Sommer ist der Streamingdienst nicht mehr für die Live-Übertragung der Premier League verantwortlich. Darum die schlechte Nachricht: Manchester United vs. FC Liverpool wird nicht von DAZN übertragen.

Stattdessen seht Ihr alle anderen Top-Ligen Europas sowie die Champions League und Europa League im LIVE-STREAM bei DAZN - und das ganze sogar die ersten vier Wochen lang kostenlos. Wie geht das? Ganz einfach. Sichert Euch jetzt einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und genießt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes 30 Tage gratis.

Fans des englischen Fußballs können dennoch weiter auf DAZN bauen. Schließlich zeigt der Streamingdienst weiter den FA Cup, den Carabao Cup sowie zahlreiche Spiele der unteren Ligen Englands.

Die kostenlose DAZN-App gibt's übrigens hier:

Doch zurück zu Manchester United vs. FC Liverpool: Wer zeigt / überträgt das Topspiel der Premier League denn nun heute live im TV? Wir verraten es Euch in den nächsten Zeilen.

Sky zeigt / überträgt Manchester United vs. FC Liverpool heute live im Pay-TV

Sky hat sich die Übertragungsrechte der Premier League gesichert. Als einziger deutscher Sender zeigt der Pay-TV-Kanal die Spiele des englischen Fußball-Oberhaus live im TV - allerdings nur im Bezahlfernsehen.

Wollt Ihr das Topspiel der Premier League live verfolgen? Dann müsst Ihr heute den Bezahlsender einschalten. Nur Sky überträgt Manchester United vs. FC Liverpool live und in voller Länge im Pay-TV.

Doch aufgepasst: Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Ihr benötigt, um die Premier League live genießen zu können, ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender. Mehr Informationen hierzu sowie zu aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen findet Ihr auf der Sky-Website.

Manchester United vs. FC Liverpool heute live im TV bei Sky. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Premier League:

Sender: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD Start der Übertragung: 17 Uhr

17 Uhr Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Kommentator: Florian Schmidt-Sommerfeld

Florian Schmidt-Sommerfeld Experte: tba. (Erik Meijer, Rene Adler oder Mladen Petric)

Manchester United vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM verfolgen - Wie geht das?

Wer zeigt / überträgt das Premier-League-Topspiel zwischen Manchester United und dem FC Liverpool heute im LIVE-STREAM? Ist Sky auch im Internet Eure erste Anlaufstelle? Ja, beim Bezahlsender seid Ihr genau richtig! Welche zwei Möglichkeiten Euch Sky bietet, um ManUnited vs. LFC im LIVE-STREAM zu schauen, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

Sky Go zeigt / überträgt Manchester United vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM

Der LIVE-STREAM mit Sky Go ist die erste Option, die wir Euch vorstellen. Denn der Bezahlsender ist auch im Internet Eure erste Adresse, die Ihr heute ansteuern solltet, wenn Ihr die Premier League live verfolgen wollt.

Sky zeigt Manchester United vs. FC Liverpool heute in voller Länge im LIVE-STREAM mit Sky Go. Dies ist der Online-Dienst von Sky. Dort seht Ihr zahlreiche LIVE-STREAMs - wie diesen zu ManUnited vs. Liverpool - anlog zum TV-Programm des Bezahlsenders. Die Übertragung beginnt auch im LIVE-STREAM pünktlich mit den Vorberichten um 17 Uhr.

Die Nutzung von Sky Go ist jedoch ebenfalls nicht kostenlos. Ihr benötigt auch für den Online-Dienst ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky. Nur wenn Ihr ein solches abgeschlossen habt, könnt Ihr die LIVE-STREAMs bei Sky Go genießen.

Wollt Ihr Manchester United vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM mit Sky Go erleben? Dann holt Euch die kostenlose Sky-Go-App:

Sky Ticket zeigt / überträgt Manchester United vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM

Der LIVE-STREAM mit Sky Ticket ist die zweite und damit letzte Möglichkeit, Manchester United vs. FC Liverpool live im Stream zu verfolgen. Und das Beste? Sky Ticket erspart Euch ein langfristiges Abonnement bei Sky. Stattdessen könnt Ihr die Übertragungen des Bezahlsenderes über einen deutlich kürzeren Zeitraum nutzen.

Und das Allerbeste? Sky Ticket zeigt Manchester United vs. FC Liverpool heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Um die Premier League heute live mit Sky Ticket genießen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket. Hier bekommt Ihr die Kosten auf einen Blick:

Artikel wird unten fortgesetzt

Das Monatsabo: Die ersten vier Wochen kosten 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen.

Die ersten vier Wochen kosten 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich der Preis auf monatlich 29,99 Euro. Ihr könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen. Das Tagesabo: Dieses 24-Stunden-Angebot erhaltet Ihr für einmalig 9,99 Euro.

Manchester United vs. FC Liverpool heute im LIVE-TICKER verfolgen

Es ist das Topspiel der Premier League: Manchester United vs. FC Liverpool! Doch Ihr könnt weder live im TV bei Sky noch im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket dabei sein? Kein Problem, dann aufgepasst. Wir empfehlen Euch diese perfekte Alternative:

Ihr wollt keine Chance, keine strittige Szene und erst recht keine Entscheidung verpassen? Dann seid Ihr beim LIVE-TICKER von Goal genau richtig. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch 90 Minuten lang mit allen relevanten News rund um die Partie im Old Trafford. Klickt Euch mal rein!

Ihr findet unseren kostenlosen LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goa-App:

Manchester United vs. FC Liverpool: Die Aufstellungen

Gegen 16.30 Uhr - also eine Stunde vor Spielbeginn - verraten wir Euch an dieser Stelle die Startaufstellungen beider Teams. Wer darf für Manchester United im Topspiel der Premier League von Beginn an auflaufen? Welcher Anfangself vertraut Liverpool-Trainer Jürgen Klopp?

Manchester United vs. FC Liverpool: Die Bilanz

Manchester United (insgesamt bislang 170 Duelle) FC Liverpool 66 Siege 55 49 Unentschieden 49 55 Niederlagen 66 229 Tore 210

Wer zeigt / überträgt Manchester United vs. FC Liverpool heute live? Die Übertragung der Premier League auf einen Blick