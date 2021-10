In der Premier League kommt es heute zur Kracherpartie Manchester United vs. FC Liverpool. Hier findet Ihr alles wichtige zur Übertragung.

Am 9. Spieltag der laufenden Premier League-Saison spielt Manchester United zuhause gegen den FC Liverpool. Die Begegnung wird um 17.30 Uhr im Old Trafford in Manchester angepfiffen.

Beide Mannschaften durften sich unter der Woche über jeweils knappe Siege in der Champions League freuen. Die Reds bezwangen mit 3.2 Atletico Madrid und Manchester United gelang durch CR7 der späte 3:2-Siegtreffer gegen Atalanta.

Im Mai konnte Liverpool mit 4:2 gegen ManUnited gewinne- sehen wir heute die Revanche der Red Devils? Goal liefert alle Infos rund um die Übertragung live im TV und STREAM.

Manchester United vs. FC Liverpool heute live: Die Daten zur Begegnung in der Premier League

BEGEGNUNG Manchester United vs. FC Liverpool WETTBEWERB Premier League | 9. Spieltag ORT Old Trafford | Manchester ANSTOSS 17.30 Uhr

There they are, 𝐭𝐡𝐞 𝐑𝐞𝐝𝐬 🔴🤩 pic.twitter.com/89ZM42k3xo — Liverpool FC (@LFC) October 21, 2021

Manchester United vs. FC Liverpool heute live: Wird die Premier League im Fernsehen übertragen?

In der Premier League jagt wie so häufig ein Spitzenspiel das nächste! Wenn heute die Reds zu Gast im Old Trafford sind, treffen wieder Spieler der Superlative aufeinander.

Zahlreiche Fans weltweit möchten das Spektakel rund um Ronaldo, Salah, Pogba & Co. heute nicht verpassen und fragen sich: Wird die Begegnung heute im Fernsehen übertragen und ist diese Übertragung kostenlos?

Leider seht Ihr die heutige Partie nicht im Free-TV, da kein frei empfangbarer Sender die Übertragungsrechte für die Premier League besitzt. Es gib jedoch trotzdem eine Möglichkeit, das Spiel heute live zu verfolgen und wir stellen Euch diese im Folgenden genauer vor.

Keine Übertragung im Free-TV: Sky überträgt Manchester United vs. FC Liverpool heute live im TV

Um keines der zahlreichen Topspiele der Premier League zu verpassen, benötigt Ihr eine kostenpflichtige Mitgliedschaft beim Unterföhringer Bezahlsender Sky.

Der Pay-TV-Anbieter konnte sich in dieser Saison die rechte zur Übertragung zahlreicher Spiele der höchsten englischen Liga sichern und zeigt Euch außerdem alle Samstagsspiele der Bundesliga sowie jedes Spiel der 2. Bundesliga.

Welche Kosten Euch bei Sky erwarten, könnt Ihr an dieser Stelle nachlesen.

Premier League heute im LIVE-STREAM verfolgen: So seht Ihr Manchester United vs. FC Liverpool mit Sky im Internet

Heutzutage ist es üblich, dass die meisten Spiele auch im Internet via LIVE-STREAM abgerufen werden können- so ist es auch bei der heutigen Begegnung! ManU gegen Liverpool wird von Sky auch als LIVE-STREAM analog zur linearen TV-Übertragung angeboten.

Ihr habt sogar die Möglichkeit aus zwei verschiedenen LIVE-STREAM-Angeboten zu wählen- Sky Go für Bestandskunden und Sky Ticket für jene, die kein Fan längerer Vertragslaufzeiten sind oder nur ausgewählte Inhalte sehen möchten.

Beide Optionen stellen wir Euch im Folgenden noch genauer vor.

Vertragsunabhängigkeit mit Sky Ticket: So seht ihr Manchester United vs. FC Liverpool heute live

Lasst uns mit Sky Ticket beginnen: Wie bereits erwähnt ist dieser Streamingdienst für all jene geeignet, die keine Fans längerer Vertragslaufzeiten sind (z.B. Monatsabo ab 29,99 Euro pro Monat + monatlich kündbar).

Ein weiterer größer Vorteil von Sky Ticket ist, dass Ihr nur für das bezahlen müsst, was Ihr auch wirklich sehen möchtet (z.B. Sportpaket).

Entscheidet Ihr Euch für die Jahresmitgliedschaft bei Sky Ticket, müsst Ihr sogar nur 19,99 Euro pro Monat entrichten, könnt dafür jedoch nicht monatlich kündigen.

Für alle Sky-Kunden: Den LIVE-STREAM zum Spiel mit Sky Go verfolgen

Und jetzt aufgepasst: Seid Ihr bereits Kunden bei Sky, müsst Ihr Euch keine weiteren Gedanken machen. Alles was Ihr benötigt, ist die Sky Go-App auf Eurem mobilen Gerät der Wahl (Desktop, Handy, Tablet) und Ihr könnt das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen.

Sky Go ist für alle Sky Kunden im Angebot enthalten und kann kostenlos im Play Store und App Store installiert werden.

Manchester United vs. FC Liverpool heute live im TV und STREAM: Die Übertragung auf Sky im Überblick

Sender: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Vorberichte: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Kommentar: Florian Schmidt-Sommerfeld

Aufstellungen: Auf diesen Kader setzen Solskjaer und Klopp heute im Topspiel

Ihr wollt wissen mit welchen Spielern heute beide Mannschaften beginnen? Dann seid Ihr hier genau richtig, denn rund eine Stunde vor Spielbeginn findet Ihr an dieser Stelle die Aufstellungen beider Mannschaften.

Manchester United vs. FC Liverpool heute im kostenlosen LIVE-TICKER: Nichts verpassen mit Goal

Übrigens: Alle Schlüsselszenen findet Ihr nahezu in Echtzeit in unserem kostenlosen LIVE-TICKER zur Begegnung.

Mit Goal und dem hauseigenen LIVE-TICKER werdet Ihr definitiv keine wichtige Situation des Spiels verpassen und könnt außerdem die Aufstellungen und interessante Fakten zum heutigen Match in Erfahrung bringen.

Zum LIVE-TICKER

Manchester United vs. FC Liverpool heute live im TV, STREAM und TICKER: Die Übertragung in der Übersicht