Am Samstag heißt es im Old Trafford: Manchester United vs. FC Everton. Goal informiert über die Übertragung heute live im TV und LIVE-STREAM.

Platz vier gegen Platz fünf in der englischen Premier League: Manchester United hat heute Nachmittag um 13.30 Uhr den FC Everton zu Gast im Old Trafford. Wer wird sich wohl durchsetzen?

Das Rennen an der Spitze der Insel ist ziemlich eng: Sechs Teams haben entweder 14 oder 13 Punkte, darunter auch die heutigen beiden Kontrahenten. ManUnited hat im Vergleich zu den Toffees das bessere Torverhältnis stehen und ist deswegen an Rang vier gesetzt.

Michael Oliver wird das Duell heute leiten und ein genaues Auge drauf haben, was Cristiano Ronaldo und seine Red Devils im Heimspiel aufs Parkett zaubern.

Manchester United vs. FC Everton live im TV und LIVE-STREAM sehen? Die Übertragung der Premier League ist zumeist einem Sender zugeordnet, hier erfahrt Ihr alles dazu. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen.

Manchester United vs. FC Everton: Das Spiel der englischen Premier League auf einen Blick

Duell Manchester United vs. FC Everton Wettbewerb Premier League, 7. Spieltag Datum 2. Oktober 2021, 13.30 Uhr Ort Old Trafford, Manchester (England)

Manchester United vs. FC Everton live im TV sehen: So wird die englische Liga heute übertragen

Interessantes Duell in Manchester! Everton ist ebenfalls solide in die neue Spielzeit gestartet und fordert heute CR7 und Co. heraus. Das Spiel im Old Trafford wird um 13.30 Uhr angepfiffen und läuft in voller Länge im Fernsehen. Allerdings ist die englische Eliteliga kein Bestandteil des Free-TVs in Deutschland.

Kein einziger Sender überträgt die Premier League, einst liefen die Spiele von der Insel auf DAZN. Mittlerweile ist der Sender Sky der einzige Kanal, der die Rechte hält.

Manchester United vs. FC Everton heute live auf Sky im TV: Die Übertragung der Premier League im Pay-TV

Und weil das so ist, wird das heutige Duell Manchester United vs. FC Everton auch in voller Länge beim Unterföhringer Fernsehsender übertragen. Auf Sky Sport 1 HD beginnt heute um 13.20 Uhr die Übertragung in Deutschland, dann folgen zehn Minuten später die vollen 90 des Fußballspiels aus England.

Sky zeigt nicht alle Spiele der Liga in seinem Programm. Nur die wichtigsten Duelle laufen in voller Länge im TV.

Manchester United vs. FC Everton heute live auf Sky: Die Übertragungsdetails zum Auftritt von CR7

Sender : Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1 HD Kommentar : Hannes Herrmann

: Hannes Herrmann Teaser: Unachtsamkeit ausnutzen: Nach dem 0:1 der "Red Devils" gegen Aston Villa sieht Everton die Chance, an ManUnited vorbeizuziehen. Gelingt das den "Toffees" im Old Trafford?

Wenn Ihr Manchester United gegen den FC Everton anschauen wollt, dann könnt Ihr das NUR bei Sky tun. Allerdings geht das wiederum nur mit einem Abonnement bei Sky, denn der Kanal ist nicht kostenlos.

Habt Ihr eines, dann ist das Duell ohne Probleme im Fernsehen ersichtlich - falls nicht, wird es schwer. Allerdings läuft die Premier League auch im LIVE-STREAM - dort gibt es eine Option, wie Ihr spontan live sehen könnt.

Manchester United vs. FC Everton heute im LIVE-STREAM sehen: So läuft die Premier League im Internet

Ihr seid kein Sky-Kunde und sucht nach einer Möglichkeit, wie Ihr das Match zwischen ManUnited und Everton live im Fernsehen oder im Internet anschauen könnt? Dann findet Ihr hier eine Alternative zu dem Sky-Abo.

Manchester United vs. FC Everton live auf Sky Ticket: Der LIVE-STREAM zum Spitzenspiel

Manchester United vs. FC Everton wird heute im LIVE-STREAM von Sky Ticket übertragen. Sky Ticket ist ein Angebot von Sky, mit welchem Ihr ein langfristiges Abonnement umgehen könnt. Wie Ihr sicher wisst, könnt Ihr Sky zwar buchen, aber nur für einen bestimmten Zeitpunkt.

Sky Ticket dagegen zeigt Manchester United vs. FC Everton im spontanen LIVE-STREAM, Ihr könnt noch heute buchen und für einen Kurzzeitraum von einem Monat oder ähnliches mitfiebern.

Manchester United vs. FC Everton heute live auf Sky Go im LIVE-STREAM

Cristiano Ronaldo mit seinem nächsten Auftritt im Old Trafford live sehen? Mit dem Sky-Abonnement seht Ihr das Spiel im LIVE-STREAM - kostenfrei.

Ihr zahlt das Abo ohnehin und könnt mit Logindaten (habt Ihr in Euren Unterlagen) das Spiel in voller Länge auf Sky sehen. Einfach die entsprechende App auf Euer Endgerät herunterladen und loslegen.

Manchester United vs. FC Everton heute live: Die Aufstellung beider Teams

Gegen 12.30 Uhr werden hier die Aufstellungen beider Teams erscheinen.

Manchester United vs. FC Everton heute im LIVE-TICKER auf Goal

Wenn Ihr die Premier League aus England nicht live anschauen könnt, weil Ihr kein Sky-Konto habt, dann kommt in jedem Fall der LIVE-TICKER von Goal in Frage. Wenn Manchester United vs. FC Everton um 13.30 Uhr losgeht, könnt Ihr schon zuvor die Vorberichterstattung mitlesen.

Zudem erfahrt Ihr in den vollen 90 Minuten alles aus dem Old Trafford, was wichtig ist: Tore, Chancen, Gelbe Karten, Platzverweise und Wechsel. Klickt jetzt rein!

Manchester United vs. FC Everton heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung auf einen Blick

live im TV Sky (Einzelspiel) im LIVE-STREAM Sky Ticket & Sky Go (Einzelspiel) & Sky Go (Einzelspiel) im LIVE-TICKER Goal

Manchester United vs. FC Everton heute live: Die Opta-Fakten