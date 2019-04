Manchester United vs. FC Chelsea: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER, Highlights - alles zur Übertragung der Premier League

In der Premier League gastiert Chelsea am Sonntag bei Manchester United. Goal sagt Euch, wie Ihr die Partie im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Die Premier League geht in die heiße Phase: Am 36. Spieltag empfängt den . Anstoß der Partie ist am Sonntag um 17.30 Uhr im Old Trafford in Manchester.

Im Rennen um die hat Manchester United aktuell schlechte Karten. Derzeit liegen die Hausherren (64) drei Punkte hinter Chelsea (67), zudem lauert Arsenal (66) auf einen Ausrutscher der beiden Konkurrenten.

Am Wochenende mussten die Red Devils beim eine 0:4-Niederlage einstecken, gegen den Stadtrivalen setzte es am Mittwoch ebenfalls ein 0:2.

Im direkten Duell mit Chelsea sind die Red Devils somit auf einen Sieg angewiesen, um die Hoffnungen auf die Königsklasse am Leben zu halten.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr Manchester United gegen den FC Chelsea im TV und LIVE-STREAM schauen könnt. Außerdem informieren wir Euch über mögliche LIVE-TICKER und zeigen, wo es die Highlights der Partie gibt. Wer außerdem wissen möchte, welche Fußball-Spiele heute noch live zu sehen sind, bekommt alle Infos in einem separatem Artikel auf unserer Seite.

Manchester United vs. FC Chelsea: Das Duell in der Übersicht

Duell Manchester United gegen FC Chelsea Datum Sonntag, 28.04.2019, 17.30 Uhr Ort Old Trafford, Manchester ( ) Zuschauer 76.000 Plätze

Manchester United gegen Chelsea heute live im TV sehen - geht das?

Die Partie zwischen Manchester United und dem FC Chelsea wird nicht im Free-TV übertragen. Weder die öffentlich-rechtlichen noch die privaten Sender zeigen den Premier-League-Kracher heute live.

Die einzige Möglichkeit, um die Begegnung dennoch zu sehen, ist DAZN. Der Streamingdienst besitzt die Rechte am englischen Oberhaus und wird somit auch Manchester United gegen Chelsea in voller Länge im LIVE-STREAM zeigen.

Bei DAZN könnt Ihr von überall auf den LIVE-STREAM zugreifen und diesen mit wenigen Handgriffen sogar auf Eurem Fernseher schauen. Dafür müsst Ihr einfach nur die DAZN-App auf Euren Smart-TV laden.

Zudem lässt sich der LIVE-STREAM auch auf fast allen mobilen Geräten abrufen. Mit der DAZN-App, die (zum Beispiel im Google Play-Store) zum Download zur Verfügung steht, habt Ihr das Streamingangebot immer dabei.

Manchester United gegen Chelsea im LIVE-STREAM bei DAZN schauen

Wie bereits erwähnt, wird Manchester United gegen Chelsea nur bei DAZN zu sehen sein. Der Streamingdienst liefert Euch die kompletten 90 Minuten im LIVE-STREAM.

Beginn der Übertragung ist um 17.15 Uhr. Zunächst wird Euch Moderator Alex Schlüter mit den Vorberichten auf die Partie einstimmen. Sobald der Ball rollt, übernimmt Kommentator Marco Hagemann, der von Experte Sebastian Kneißl unterstützt wird.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr jedoch DAZN-Abonnent sein. Für 9,99 Euro im Monat liefert Euch der Streamingdienst neben allen Spielen der Premier League ​auch die Duelle in LaLiga, der Serie A und Ligue 1.

Seit dieser Saison gehören zudem auch die Champions League und Europa League sowie die Bundesliga-Highlights zum Angebot von DAZN.

Und das Beste: Der erste Monat ist sogar kostenlos. Das bedeutet, dass Ihr Manchester United gegen Chelsea umsonst schauen könnt, wenn Ihr noch heute Euren Gratismonat startet.

Manchester United gegen Chelsea heute im LIVE-TICKER

Ihr könnt Manchester United gegen Chelsea heute nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal ist das kein Problem.

Bereits eine halbe Stunde vor Anstoß versorgen wir Euch mit allen relevanten Infos zur Partie. Auch während der 90 Minuten verpasst Ihr mit unserem LIVE-TICKER keine Minute des Premier-League-Krachers.

Die Highlights von Manchester United gegen Chelsea bei DAZN

Für alle, die Manchester United gegen Chelsea nicht live sehen konnten, hat DAZN die Lösung, denn bereits wenige Minuten nach dem Ende werden die Highlights der Begegnung auf der Streamingplattform zu sehen sein.

In einer fünfminütigen Zusammenfassung zeigt Euch DAZN sämtliche Tore, Großchancen und Schiedsrichterentscheidungen, sodass Ihr trotzdem alle wichtigen Szenen gesehen habt.

Bei Goal müsst Ihr Euch zwar bis zum Folgetag gedulden, könnt die Highlights allerdings ohne Anmeldung und komplett gratis genießen.

Manchester United vs. FC Chelsea: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.