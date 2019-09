Manchester United vs. FC Arsenal heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Premier League übertragen

In der Premier League hat Manchester United ein Heimspiel gegen Arsenal. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Duell live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Premier League, 7. Spieltag: gegen Arsenal am Montagabend - das ist Musik in den Ohren vieler Fußball-Fans. Anpfiff der Partie im legendären Old Trafford ist am Montagabend um 21 Uhr.

Beide Klubs haben aktuell und in den letzten Spielzeiten nicht mehr viel mitzureden bei der Vergabe des englischen Meistertitels. Auch der Start in die Saison 2019/20 verlief weder für die Red Devils noch für die Gunners nach Plan. Nach sechs Spieltagen hat United gerade mal acht Punkte auf dem Konto, Arsenal insgesamt elf.

Ihr wollt Manchester United gegen den heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen? Dann seid Ihr hier in diesem Artikel genau an der richtigen Stelle. Alle Übertragungsarten für das Duell sind hier einzeln aufgelistet und für Euch erklärt. Wenn sie bekannt sind, erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen des Duells.

Manchester United vs. FC Arsenal: Das Duell im Überblick

Duell Manchester United - FC Arsenal Datum 30. September 2019 | Anpfiff 21.00 Uhr Ort Old Trafford Stadium, Manchester Zuschauer 76.000 Plätze

Manchester United vs. FC Arsenal live im TV sehen: So geht's

Das Spiel Manchester United gegen Arsenal wird live im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Das liegt daran, dass die Premier-League-Rechte seit der aktuellen Saison den Besitzer gewechselt haben. Nachdem der Ismaninger Streamingdienst DAZN in der vergangenen Spielzeit noch die Top-Begegnungen von der Insel live im Stream übertragen hat, ist die höchste englische Spielklasse nun zum Sender Sky zurückgekehrt. Das bedeutet ganz einfach: Manchester United vs. FC Arsenal wird am Montagabend live und in voller Länge im TV bei Sky gezeigt / übertragen.

Manchester United vs. FC Arsenal heute live im TV bei Sky sehen

Im deutschen TV-Spektrum ist der Kanal der einzige Sender, der die vollen 90 Minuten zeigt und mit dabei ist, wenn ManUnited und die Gunners um den Anschluss an die oberen Tabellenregionen kämpfen. Voraussetzung, um bei Sky LIVE-Fußball anschauen zu können, ist ein Abonnement beim Unterföhringer Sender, das Ihr vor der Partie abgeschlossen haben müsst. Alle Infos zu den angebotenen Paketen gibt es auf der Homepage.

Außerdem gibt es am So.die beiden #skyBuli-Partien und Spiele der #skyPL live. Zudem Tennis aus Peking und Tokio und schon heute Abend begrüßen wir Adi Hütter bei "Wontorra on Tour" Holt euch jetzt Sky Ticket und streamt bequem von zu Hause aus. https://t.co/YDelne7IZS pic.twitter.com/1IkUjj9jtf — Sky Sport (@SkySportDE) September 30, 2019

Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD ist am Montagabend Euer Kanal, wenn Ihr Fan der Red Devils oder der Gunners seid. Als Kommentator ist Wolff Fuss für Euch im Einsatz, der das Geschehen im Old Trafford zu Euch transportieren wird. Zudem wird das Spiel für jeden Sky-Kunden zu sehen sein, auch wenn kein Premier-League-Paket erworben wurde. Alle Infos hierzu gibt es hier.

Alternativ zur LIVE-Übertragung im TV gibt es auch die Möglichkeit, die Begegnung live im Stream anzusehen. Alle Infos dazu folgen im nächsten Abschnitt.

Manchester United vs. FC Arsenal im LIVE-STREAM sehen

United gegen die Nordlondoner wird also live im TV bei Sky übertragen. Zusätzlich besteht für jeden United- und Arsenal-Fan die Chance, das Duell der beiden Kontrahenten live im Stream anzusehen.

Manchester United vs. FC Arsenal heute im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Da Sky sich die Rechte zurückgeholt hat und die Premier League wieder live im TV zeigt, hat der Sender auch das Recht, die Partien live im Stream zu übertragen. Bedeutet im Klartext: Die vollen 90 Minuten zwischen Manchester United und dem FC Arsenal gibt es im LIVE-STREAM bei Sky Go und bei Sky Ticket.

Während Ihr zu Sky Go einen Extra-Login erhaltet (Kennnummer plus PIN), müsst Ihr Sky Ticket separat buchen. Das Angebot kann dort für einen Monat oder länger in Anspruch genommen und dann - falls gewünscht - wieder gekündigt werden.

Sky Go könnt Ihr Euch für jedes internetfähige Endgerät herunterladen: Auf dem Handy, Laptop oder Tablet könnt Ihr die App installieren, da Sky Go auf den meisten mobilen Geräten verfügbar ist. Hier gibt es die Apps zum Download:

Manchester United vs. FC Arsenal im LIVE-STREAM bei DAZN - geht das?

Viele Fans waren es in der Saison 2018/19 gewohnt, die Red Devils und Arsenal Woche für Woche live im Stream von DAZN zu sehen. Das ist Geschichte, denn DAZN hat seine vollen Rechte wieder an Sky abgegeben.

Das bedeutet, dass die Premier-League-Spiele nicht mehr beim Ismaninger Dienst zu sehen sind, sondern stattdessen der Pay-TV-Sender aus dem Norden Münchens wieder überträgt.

Bei DAZN könnt Ihr dafür ab sofort alle Freitags-, Montags- und 13.30-Uhr-Sonntagsspiele der Bundesliga live im Stream anschauen. Infos zu dieser Änderung bekommt Ihr in diesem Artikel auf unserer Seite.

Ole Gunnar Solskjaer und Unai Emery, die Trainer der beiden Klubs, müssen sich spätestens eine Stunde vor dem Anpfiff auf ihre Aufstellungen festlegen. Sobald diese bekannt sind, seht Ihr sie hier an dieser Stelle.

Manchester United vs. FC Arsenal live im Ticker verfolgen

Ihr habt heute Abend nicht die Möglichkeit, das Duell aus der Premier League live im TV oder LIVE-STREAM zu sehen? Keine Angst, es gibt nämlich eine weitere Alternative, ManUnited gegen Arsenal zu verfolgen.

Die Lösung ist der LIVE-TICKER von Goal zu Manchester United vs. Arsenal.

Hier bekommt Ihr alle Szenen der Partie aus dem altehrwürdigen Old Trafford serviert. Der Tickerer startet für Euch rund 20 Minuten vor dem Anpfiff der Partie und liefert Euch Eindrücke und Fakten vor der Partie. Sobald der Ball rollt, bekommt Ihr im LIVE-TICKER auch alle wichtigen Ereignisse wie Tore, Vorlagen, Gelbe Karten, Platzverweise oder Auswechslungen als Event in Echtzeit geliefert. Der LIVE-TICKER heute Abend ist für Euch natürlich völlig kostenlos.

