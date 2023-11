Manchester United droht offenbar Ausschluss aus der Champions League

Bei den Red Devils läuft es sportliche derzeit nicht berauschend. Nun droht sogar der Ausschluss aus der Champions League.

WAS IST PASSIERT? Manchester United könnte für die kommende Saison aus der Champions League ausgeschlossen werden. Das geht aus einem Bericht der englischen Sun hervor.

Grund dafür ist offenbar die bevorstehende Anteils-Übernahme von Sir Jim Ratcliffe. Der 71-Jährige wird dem Vernehmen nach für rund 1,5 Milliarden Euro 25 Prozent der Red Devils übernehmen. Aktuell ist Manchester United im Besitz der Familie Glazer. 2008 hatte der amerikanische Geschäftsmann Malcolm Glazer den Verein im Wert von fast 800 Millionen Pfund gekauft.

Sollte der Deal erfolgreich über die Bühne gehen, würde Ratcliffe einen weiteren Fußballverein in sein Portfolio aufnehmen. Seine Ineos-Gruppe ist bereits Eigentümer des Ligue-1-Klubs OGC Nizza.

WAS IST DER HINTERGRUND? Vor der nächsten Champions-League-Saison werden in Frankreichs höchster Spielklasse drei direkte Spots und ein Play-off-Platz vergeben, wobei die fünf besten Mannschaften der Premier League direkt in den wichtigsten europäischen Wettbewerb einziehen.

Nach den UEFA-Regeln für "Multi-Club-Besitz" können Manchester United und Nizza in der nächsten Saison nur dann beide im internationalen Wettbewerb spielen, wenn sich ein Klub für die Champions League und der andere Klub für die Conference League qualifiziert.

Sollten sich jedoch beide Vereine in ihren jeweiligen Ligen automatisch für die Champions League qualifizieren, erhält derjenige Verein den Platz, der besser abschneidet, während der andere an keinem europäischen Wettbewerb mehr teilnehmen darf.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nizza ist derzeit Zweiter in der Ligue 1, einen Punkt hinter Tabellenführer Paris Saint-Germain. Manchester United hingegen liegt nur auf Platz sechs der Premier League. Auf Tabellenführer Manchester City fehlen sieben Zähler.