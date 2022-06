Manchester United: Denzel Dumfries von Inter Mailand auf dem Radar

Manchester United will einen Außenverteidiger verpflichten. Nach Information von GOAL und SPOX ist Denzel Dumfries das Ziel der Red Devils.

Manchester United hat nach Informationen von GOAL und SPOX Interesse an einer Verpflichtung von Außenverteidiger Denzel Dumfries von Inter Mailand. Der 26 Jahre alte Niederländer würde in das vom neuen United-Trainer Erik ten Hag bevorzugte Spielsystem mit offensiven Außenverteidigern passen.

Das Interesse an Dumfries kommt etwas überraschend, machte ten Hag zuletzt doch Ansagen, dass der Portugiese Diogo Dalot nicht verkauft wird und sich dieser weiter in der Mannschaft etablieren soll.

Dumfries als Ersatz für Dalot?

Dalot gehörte in einem schwachen Reds-Team in der abgelaufenen Saison zu den Gewinnern unter dem damaligen Trainer Ralf Rangnick. Durch gute Leistungen spielte er sich auf der Rechtsverteidigerposition in der Startelf fest.

Getty

Der als Neuzugang ins Auge gefasste Dumfries steht bei Inter Mailand noch bis 2025 unter Vertrag. Aufgrund seiner Leistungen wurde er zuletzt mit mehreren Klubs, darunter auch dem FC Bayern München, in Verbindung gebracht.

Er könnte einer der angekündigten fünf Neuen, die ten Hag holen will werden. United bemüht sich aktuell aber auch noch um einen anderen Niederländer: Die Gespräche mit Frenkie de Jong vom FC Barcelona laufen ebenfalls.