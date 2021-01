Manchester United vs. Manchester City heute live: Alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM des League Cups

Das Manchester-Derby im Halbfinale des League Cups! So seht Ihr United gegen City live im TV und LIVE-STREAM. Alle Infos zur Überragung bei Goal.

Im Halbfinale des englischen League Cups ( ) gibt es einen echten Leckerbissen von der Insel zu sehen. Im Manchester-Derby empfängt United die Citizens in Old Trafford zu einer der geschichtsträchtigsten Partien, die der Fußball zu bieten hat. Bereits in der letzten Saison gab es genau diese Paarung im Halbfinale. Damals konnte sich City mit einem 3:1-Sieg im Old Trafford eine gute Ausgangsbasis verschaffen. Im Rückspiel gewann United bei den Skyblues zwar mit 1:0. Das genügte jedoch nicht für den Einzug ins Finale. konnte sich schließlich gegen Aston Villa durchsetzen und den dritten League Cup-Titel in Folge feiern.

In der Liga trafen die Klubs aus Manchester erst kürzlich aufeinander. Die Begegnung am 12. Dezember endete mit einem torlosen Unentschieden. Für das Halbfinale dürften die Trainer Pep Guardiola (City) und Ole Gunnar Solskjaer (United) wohl deutlich mehr von ihren Teams erwarten.

Im Viertelfinale gegen den mussten die Reds lange auf einen Torerfolg warten. Erst in der 88. Minute erlöste Edinson Cavani die United-Fans mit einem Weltklasse-Tor. In der Nachspielzeit konnte Anthony Martial mit seinem 2:0 den Halbfinaleinzug für United sichern. Souveräner setzten sich dagegen die Citizens gegen den durch. Zwar konnte Lacazette zwischenzeitlich zum 1:1 ausgleichen. Am Ende stand aber ein deutlicher 4:1-Auswärtserfolg für die Mannschaft von Guardiola zu Buche. Die Partie beginnt um 20.45 Uhr in Old Trafford.

Das Manchester-Derby im Halbfinale des League Cups, In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr den Klassiker live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

vs. Manchester City: Das Halbfinale im League Cup im Überblick

Wettbewerb Halbfinale, League Cup Begegnung Manchester United - Manchester City Ort Old Trafford, Manchester Anpfiff Mittwoch, 06. Januar 2021, 20.45 Uhr

United gegen City: Hier könnt Ihr das Manchester-Derby heute im LIVE-STREAM sehen

Im Free-TV wird das Spiel im englischen League Cup in nicht zu sehen sein. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie Ihr Euch die Partie dennoch ansehen könnt. Mehr dazu hier im Artikel.

Manchester United vs. Manchester City: Das Halbfinale heute live auf DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN hat sich die Rechte für die Übertragung des League Cups gesichert und ermöglicht es, dass man die Spiele auch bei uns live verfolgen kann. Kommentator Uli Hebel und Experte Seb Kneißl stimmen Euch ab 20.30 Uhr vor der Partie auf das Manchester-Derby ein.

Ihr wollt die Begegnung auf keinen Fall verpassen? Dann braucht Ihr Euch nur einen Zugang bei DAZN anlegen und Ihr könnt Hin- und Rückspiel auf Eurem Smart-TV, Computer oder mobilen Endgerät streamen. Ein Abo bei DAZN kostet im Monat 11,99 Euro und im Jahresabo (119,99 Euro) sogar noch etwas weniger. Der erste Monat beim Streaming-Dienst ist sogar kostenlos. Alles Weitere dazu erfahrt Ihr hier!



Bild: Getty Images

Manchester United vs. Manchester City: So streamt Ihr das Spiel live auf Eurem TV

Wenn Ihr Euch einen DAZN-Account angelegt habt, könnt Ihr das Spiel natürlich auch auf Eurem TV live sehen. Wenn Ihr einen Smart-TV habt, ladet Ihr Euch einfach die DAZN-App herunter und installiert sie auf Eurem Gerät. Dann könnt Ihr mit Euren Zugangsdaten einloggen und das Halbfinale von der Couch aus verfolgen. Solltet Ihr keinen Smart-TV, aber dafür eine Spielekonsole besitzen, ist das streamen ebenfalls möglich. Wie das geht, erfahrt Ihr hier.

Manchester United gegen Manchester City: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen veröffentlicht werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das geschieht in der Regel etwa eine Stunde vor Anpfiff. Klickt Euch rein!

Manchester United vs. Manchester City: Die Highlights auf DAZN

Ihr könnt das Spiel nicht live sehen, wollt aber trotzdem die wichtigsten Szenen anschauen? DAZN zeigt etwa 40 Minuten nach Abpfiff der Partie die Highlights des Spiels.

DAZN-Abonnenten können sich die Höhepunkte des Manchester-Derbys jederzeit noch einmal beim Streaming-Dienst ansehen. Oder wem die Spielszenen nicht genügen, der kann sich die komplette Partie noch einmal im Re-Live ansehen.

United gegen City: Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr nichts

Ihr könnt das Spiel nicht live verfolgen, wollt Euch aber über den Spielstand informieren? Der LIVE-TICKER von Goal liefert blitzschnell die wichtigsten Szenen der Begegnung und hält Euch so unterwegs auf dem Laufenden.

Hier geht´s zum TICKER!