Manchester United und Barcelona wollen angeblich Monacos Vanderson

Mit United und Barça machen zwei Top-Klubs wohl im Werben um Vanderson ernst. Schon im Winter könnte der Brasilianer wechseln.

Manchester United und der FC Barcelona interessieren sich angeblich stark für Vanderson von der AS Monaco. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport. Demnach komme für beide Vereine eine Verpflichtung des Brasilianers bereits im Winter in Frage.

Schon im Sommer sollen United und Barça am 21-Jährigen dran gewesen sein. Auf der Rechtsverteidigerposition holten die Katalanen dann aber Hector Béllerín vom FC Arsenal, der in der vergangenen Saison an Real Betis ausgeliehen gewesen war.

Monaco winkt ein riesiges Transfer-Plus

Vanderson hat bei Monaco noch einen bis 2027 gültigen Vertrag, in dem angeblich keine Ausstiegsklausel enthalten ist. Ab einem Betrag von 60 Millionen Euro soll sein Klub aber gesprächsbereit sein.

Vanderson war erst im Januar für elf Millionen Euro von Grêmio zu Monaco gewechselt.