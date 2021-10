Manchester United begrüßt in der Champions League Atalanta Bergamo im Old Trafford. Hier gibt es alle Infos zum Spiel und zur TV-Übertragung.

Der 3. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League steht auf dem Programm, Manchester United trifft heute in Gruppe F auf Atalanta Bergamo. Um 21 Uhr geht es im Old Trafford los.

So ganz allmählich geraten Manchester United und Trainer Ole Gunnar Solskjaer unter Druck. Von den vergangenen fünf Pflichtspielen gewannen die Red Devils nur eine Partie, nämlich in der Champions League gegen den FC Villarreal. In der Premier League hingegen ist ManUnited seit vier Spielen sieglos. Eine weitere Niederlage heute gegen Bergamo, und für Solskjaer könnte es eng werden.

In Bergamo sind die Erwartungen ganz andere, und entsprechend ist der Saisonstart ganz gut verlaufen. Vier Punkte nach zwei Spielen sowie die Tabellenführung in der Champions League, dazu auch in der Liga im oberen Drittel vertreten. Der langfristige Ausfall von Robin Gosens schmerzt jedoch, der deutsche Nationalspieler ist ein Fixpunkt im System der Bergamasken.

Manchester United trifft im Topspiel der Champions-League-Gruppe F auf Atalanta Bergamo. Goal hat alle Infos zur Übertragung.

Manchester United vs. Atalanta Bergamo heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Manchester United vs. Atalanta Bergamo WETTBEWERB Champions League | Gruppe F | 3. Spieltag ORT Old Trafford | Manchester ANSTOSS 21 Uhr (im LIVE-TICKER)

Manchester United vs. Atalanta Bergamo heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt Cristiano Ronaldo, Paul Pogba und Co. heute Abend live sehen? Alle Infos, wo die Partie gegen Bergamo im TV sowie via LIVE-STREAM übertragen wird, folgen jetzt.

Manchester United vs. Atalanta Bergamo: So wird die Champions League übertragen

Die erste Adresse für die Übertragungen der Champions League ist der Streamingdienst DAZN. Dort werden seit dieser Saison fast alle Partien der Königsklasse gezeigt, im Einzelspiel und in der Konferenz.

Einzig eine Partie am Dienstag wird nicht von DAZN, sondern von Amazon Prime Video übertragen. Die Mittwochspartien jedoch, und damit auch das Spiel zwischen Manchester United und Atalanta Bergamo, sind allesamt ausschließlich bei DAZN zu sehen.

Manchester United vs. Atalanta Bergamo: So überträgt DAZN die Partie im TV und LIVE-STREAM

Sämtliche Spiele der Champions League des heutigen Tages sind auf der Plattform einzeln abrufbar. ManUnited gegen Bergamo beginnt im späten Slot um 21 Uhr, und DAZN setzt sogar auf ein Kommentatoren-Duo: Carsten Fuß und Peter Hyballa werden das Spiel begleiten.

Seit einigen Monaten verfügt DAZN auch über die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2. Diese sind allerdings nur für TV-Kunden von Vodafone oder Sky buchbar, erfordern im Gegenzug aber auch keine Internetverbindung. Fans von ManUnited und Bergamo kommen allerdings nicht ohne Internet aus, wenn sie die Partie heute live sehen wollen. Denn weder DAZN 1 noch DAZN 2 übertragen das Spiel einzeln. Auf DAZN 2 läuft aber immerhin die Konferenz.

Wer die kompletten 90 Minuten sehen will, muss also auf das klassische Angebot von DAZN zurückgreifen. Die DAZN-App kann dabei auf vielen verschiedenen TV-Geräten genutzt werden, entweder direkt oder indirekt über ein Zwischengerät wie TV-Stick oder Konsole. Ansonsten kann DAZN auch auf Smartphone und Tablet oder via Browser auf dem Computer genutzt werden. Eine Übersicht über alle unterstützten Geräte gibt es hier.

Manchester United vs. Atalanta Bergamo heute: Das bietet und kostet DAZN

DAZN gibt es in zwei Preiskategorien. Das monatlich kündbare Monatsabo kostet 14,99 Euro. Wer sich direkt ein Jahr bindet, zahlt zwar 149,99 Euro, dies entspricht aber einem reduzierten Monatspreis von 12,50 Euro.

Für diesen Preis bekommt jeder Abonnent Live-Sport und vor allem Spitzenfußball in Hülle und Fülle. Die Champions League ist sozusagen das Sahnestück, aber auch die anderen Kreationen sind nicht zu verachten. DAZN zeigt alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, zudem sind auch die Topligen aus Frankreich, Spanien und Italien dort zu sehen. Außerdem überträgt DAZN auch viele Länderspiele, etwa die WM-Qualifikation oder die Nations League.

Wer nicht nur auf Fußball steht, der kann bei DAZN zwischen NFL, NBA, Boxen, Tennis, Darts und vielem mehr wählen. Hier geht's zur Anmeldung.

Manchester United vs. Atalanta Bergamo heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Bestens informiert über die Ereignisse in Manchester werdet Ihr auch im LIVE-TICKER von Goal. Hier verpasst Ihr nichts. Klickt Euch rein!

Manchester United vs. Atalanta Bergamo: Die Aufstellungen zum Spiel

Rund eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht. An dieser Stelle werden sie dann nachgereicht.