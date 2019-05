Bericht: Manchester Uniteds Angel Gomes liebäugelt mit Abschied - PSG zeigt Interesse

Der Offensivspieler kommt unter United-Coach Solskjaer kaum zum Einsatz. Folglich liebäugelt Angel Gomes nun angeblich mit einem Transfer.

Der englische U19-Nationalspieler Angel Gomes von zieht offenbar einen Wechsel im kommenden Sommer in Erwägung. Das berichtet die portugiesische Sportzeitung A Bola.

Demnach soll der 18-Jährige unzufrieden mit seiner Rolle bei United sein. In der laufenden Saison kommt Gomes lediglich auf zwei Kurzeinsätze in der Premier League und spielt ansonsten zumeist in der U23 der Red Devils.

Manchester United: Vertrag von Gomes läuft 2020 aus

Grund für die Nichtberücksichtigung sei demnach auch United-Coach Ole Gunnar Solskjaer. Laut dem Norweger, so der Bericht, weise Gomes noch zu viele körperliche Defizite auf. Folglich werden sowohl als auch Klubs aus und mit dem Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht.

Gomes durchlief sämtliche Jugendabteilungen bei Manchester United und gab im Mai 2017 sein Debüt für die Profis. Der Vertrag des gebürtigen Londoners läuft 2020 aus.