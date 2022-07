Manchester United gibt Angebot für Lisandro Martinez von Ajax Amsterdam ab

Nach Arsenal will nun auch ManUnited den argentinischen Nationalspieler Lisandro Martinez aus Amsterdam loseisen.

Manchester United hat bei Ajax Amsterdam ein offizielles Angebot für Abwehrspieler Lisandro Martinez abgegeben. Entsprechende Medienberichte sind nach Informationen von GOAL und SPOX zutreffend. Es kommt damit zum Transferduell mit Premier-League-Rivale FC Arsenal, der sich ebenfalls um den Innenverteidiger bemüht.

Uniteds Offerte betrug etwa 40 Millionen Euro plus möglicher Boni in Höhe von fünf Millionen Euro. In ähnlichen Regionen bewegte sich zuletzt auch das Angebot der Gunners. Ajax hat auf Uniteds Vorstoß noch nicht reagiert und möchte den 24-Jährigen grundsätzlich nicht verkaufen. Martinez' Vertrag beim Rekordmeister der Eredivisie läuft noch bis 2025.

Manchester United: Vorteil bei Lisandro Martinez wegen Erik ten Hag?

Martinez selbst strebt einen Transfer in die Premier League an. Er verfolgt das Geschehen aus seinem Urlaub. In seinem Umfeld entsteht der Eindruck, dass Ajax' Verantwortliche den Transferpoker herauszögern, um ein Wettbieten der beiden englischen Vereine zu provozieren.

Während Arsenal sich seit Anfang des Jahres um den Copa-America-Sieger (sieben Länderspiele für die Albiceleste) bemüht, gilt United mittlerweile als Favorit auf dessen Dienste. Mit Erik ten Hag ist Martinez' ehemaliger Ajax-Coach nun Teammanager bei den Red Devils. Das könnte den Ausschlag zu Gunsten Manchesters geben.

Ajax hatte Martinez 2019 für sieben Millionen Euro Ablöse aus dessen Heimat von Defensa y Justicia verpflichtet. Für Amsterdam absolviert er bislang 118 Pflichtspiele und gewann unter anderem zwei Meisterschaften und einmal den niederländischen Pokal.

Ein Abgang Martinez' wäre für Ajax ein weiterer hochkarätiger Verlust in diesem Sommer. Mit Trainer ten Hag und den Stars Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui (beide FC Bayern) und Andre Onana (Inter) brachen bereits mehrere Korsettstangen weg. Zudem steht Torjäger Sebastien Haller unmittelbar vor einem Transfer zu Borussia Dortmund.