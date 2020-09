Manchester United: Porto-Trainer Sergio Conceicao schließt Abschied von Alex Telles nicht aus

Alex Telles soll im Fokus von Manchester United stehen. Ein Abschied vom FC Porto scheint nach Trainer Sergio Conceicao nicht ausgeschlossen.

Trainer Sergio Conceicao vom hat über die Gerüchte um Alex Telles gesprochen und einen Abschied des Linksverteidigers zu nicht ausgeschlossen. "Natürlich möchte ich auf jeden Spieler bauen können, aber wenn jemand anderes kommen würde, wäre ich überhaupt nicht verärgert deswegen", so der 45-Jährige.

Telles, der bislang ein Länderspiel für bestritt, war in den letzten Wochen mehrfach mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht worden. Wie der Radiosender RMC Sport berichtet, soll sich der 27-Jährige mit dem englischen Rekordmeister bereits auf einen Vertrag bis 2025 verständigt haben.

Telles über United-Gerüchte: "Die Leute glauben, was sie wollen"

Nach dem Aufeinandertreffen mit Braga am Samstag (3:1) hatte auch Telles zu den Medienberichten Stellung bezogen: "Ich habe Leute, die für mich arbeiten. Ich muss mich nur auf meine Arbeit konzentrieren. Wenn ich etwas [über einen Transfer] wüsste, bräuchte ich keine Leute, die für mich arbeiten", so der Außenverteidiger bei Sport TV.

Eine Einigung zwischen den beiden Vereinen sei bislang nicht erzielt worden, so RMC Sport. Manchester United werde aber nun in Verhandlungen mit dem FC Porto treten. "Die Leute glauben, was sie wollen, sagen in den Zeitungen, was sie wollen, aber das Wichtigste ist, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren", wollte sich Telles nicht in die Karten schauen lassen.