AC Milan vs. Manchester United: TV, LIVE-STREAM und Co - die Übertragung des Europa-League-Achtelfinals

Gigantenduell in der Europa League: AC Milan trifft auf Manchester United - wir zeigen Euch wie Ihr die Partie live schauen könnt.

In der K.o.-Phase der Europa League sind in diesem Jahr einige hochkarätige Mannschaften noch vertreten. Dabei ragen Manchester United und die AC Milan mit insgesamt zehn Champions-League-Triumphen zweifelsohne heraus - und beide Teams treffen im Achtelfinale auch noch direkt aufeinander! Das Rückspiel steigt am Donnerstagabend in San Siro, Anpfiff ist um 21 Uhr.

Auch wenn die Trainer Ole Gunnar Solskjaer und Stefano Pioli sich jeweils sicherlich einen leichteren Gegner gewünscht hätten um in der Europa League an vergangene Europapokal-Erfolge anzuknüpfen, dürfen sich Fußballfans über dieses Gigantenduell freuen.

Beide Teams sind in dieser Saison gut in Form, belegen in Serie A und Premier League je Rang zwei. Das Aufeinandertreffen im Hinspiel endete mit 1:1 - im Rückspiel erwartet Zuschauer also reichlich Spannung.

Hier könnt Ihr nachlesen, wer das Duell zwischen AC Milan und Manchester United überträgt und wie Ihr die Partie verfolgen könnt. Zudem präsentieren wir hier die Aufstellungen beider Mannschaften sobald diese offiziell bekanntgegeben werden.

AC Milan vs. Manchester United: Die Europa-League-Partie in der Übersicht

Wettbewerb Europa League (Achtelfinale, Rückspiel) Begegnung AC Mailand vs. Manchester United Ort Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand, Italien Anpfiff 21.00 Uhr

AC Milan vs. Manchester United: So wird das Achtelfinale der Europa League übertragen

Obwohl alle deutschen Teams bereits ausgeschieden sind, wird die K.o.-Phase der UEFA Europa League selbstverständlich weiter in Deutschland übertragen - jede Partie ist live und in voller Länge zu sehen. So auch AC Milan vs. Manchester United. In diesem Artikel könnt Ihr nachlesen wie und wo Ihr die Begegnung verfolgen könnt.

Europa League live im Free-TV: RTL Nitro zeigt AC Milan vs. Manchester United

Die gute Nachricht für alle deutschen Fußballfans: Das Gigantenduell zwischen Rossoneri und Red Devils wird live und in ganzer Länge im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. RTL hat sich die Übertragungsrechte gesichert und geht auf seinem Spartensender Nitro ab 20.15 Uhr mit dem "Europa-League-Countdown" auf Sendung, in dem Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller auf den Klassiker einstimmen.

Pünktlich zum Anpfiff um 21.00 Uhr übernimmt dann das Duo Marco Hagemann und Steffen Freund als Kommentator respektive Experte die Live-Berichterstattung. Nach Spielende zeigt Nitro zudem die Zusammenfassungen der anderen Europa-League-Achtelfinalrückspiele.

Europa League: Die Free-TV-Übertragung bei RTL Nitro auf einen Blick

Spiel : AC Milan vs. Manchester United

: AC Milan vs. Manchester United Übertragender Sender : RTL Nitro

: RTL Nitro Beginn Vorberichterstattung : 20.15 Uhr, mit Laura Wontorra (Moderatorin), Roman Weidenfeller (Experte)

: 20.15 Uhr, mit Laura Wontorra (Moderatorin), Roman Weidenfeller (Experte) Anpfiff : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Live-Berichterstattung: Marco Hagemann (Kommentator), Steffen Freund (Experte)

Europa League Achtelfinale: Mit dem LIVE-STREAM von DAZN AC Milan vs. Manchester United live verfolgen

Auch auf DAZN gibt es die Begegnung AC Milan vs. Manchester United live zu sehen: Der Streamingdienst startet die Übertragung pünktlich zum Anpfiff um 21.00 Uhr, Kommentator Uli Hebel berichtet live vom Spielgeschehen im Giuseppe-Meazza-Stadion und wird dabei von Experte Ralph Gunesch unterstützt.

DAZN überträgt nicht nur den Europapokal-Klassiker zwischen Milan und ManUnited, sondern auch alle weiteren Partien der Europa League live - zudem hat der Streamingdienst auch Bundesliga- und Champions League-Spiele, sowie viele weitere Wettbewerbe und Sportarten im Angebot.

Und das Beste: Mit dem Probemonat sind die ersten vier Wochen des DAZN-Abonnements völlig kostenlos. Danach werden entweder 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr für das Abo fällig. Nähere Informationen zu den verschiedenen Zeiträumen und Konditionen gibt es hier.

💬 "We need to perform to our best levels and the players need to challenge themselves," says the boss.



"Tomorrow we'll need a good start. I prefer to be away in the second leg and we need to score." #MUFC #UEL pic.twitter.com/aJVSwlC3EZ — Manchester United (@ManUtd) March 17, 2021

AC Mailand vs. Manchester United: Dank DAZN-App auch unterwegs live dabei

Die DAZN-App steht in den gängigen Stores kostenlos zum Download bereit. Mit der App könnt Ihr alle LIVE-STREAMs auch auf mobilen Geräten verfolgen.

AC Milan vs. Manchester United im LIVE-STREAM auf DAZN - die Übertragung in der Übersicht

Übertragungsbeginn : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

AC Mailand vs. Manchester United heute im LIVE-STREAM bei TVNow sehen

Das Duell im Rückspiel der Europa League AC Mailand vs. Manchester United kann heute im LIVE-STREAM gesehen werden. Auf TVNOW bekommt Ihr zusätzlich einen Stream angeboten.

Hier findet Ihr alle Infos zu den dort möglichen Paketen.

Bild: Getty Images

Die Highlights von AC Milan vs. Manchester United auf DAZN

Ihr wollt Highlights? DAZN hat sie: Bereits kurz nach Abpfiff warten auf Euch in der DAZN-Mediathek die Höhepunkte des Spiels AC Milan vs. Manchester United und aller weiteren Partien der Europa-League-Ko-Runde. Spiel verpasst? Auch das ist kein Problem: Alle gezeigten Partien sind auch nach Abpfiff weiterhin im Re-Live abrufbar.

AC Milan vs. Manchester United: Immer auf dem neusten Stand mit dem LIVE-TICKER von Goal

Falls Ihr das Duell zwischen AC Milan und Manchester United nicht live schauen könnt, aber trotzdem nichts verpassen möchtet, ist Goal für Euch die richtige Adresse. Der LIVE-TICKER von Goal informiert Euch über alle Ereignisse fast in Echtzeit, eingebettet in Spielstatistiken und Hintergrundinformationen.

Europa-League-Achtelfinale: Die Startaufstellungen von AC Milan vs. Manchester United

Welche Spieler werden Ole-Gunnar Solskjaer und Stefano Pioli aufs Feld schicken? Hier könnt Ihr die Anfangsaufstellungen beider Teams nachlesen, sobald diese offiziell bekannt gegeben werden.