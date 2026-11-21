So seht ihr Manchester City Women gegen Tottenham Hotspur Women mit einem VPN

Ihr möchtet sicherer auf euren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Einen zuverlässigen VPN-Dienst wählen . Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und ladet die Anwendung auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und ladet die Anwendung auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden & Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 11 22. Nov. 2026 - 07:00 Joie Stadium

Manchester City Women empfängt Tottenham Hotspur Women im Joie Stadium in Manchester. In diesem WSL-Spiel steht für die Ambitionen beider Klubs in der oberen Tabellenhälfte einiges auf dem Spiel.

City geht nach einem aufbauenden 2:0-Sieg gegen BK Häcken in Schweden in die Partie. Durch das Ergebnis rückte das Team von Andree Jeglertz in der Tabelle der Women's Champions League auf Platz drei vor. Die eingewechselten Lauren Hemp und Khadija Shaw gaben auf dem schneebedeckten Kunstrasen in Göteborg den Ausschlag. Shaw traf in der 77. Minute abgeklärt und sicherte damit die Punkte.

Vor diesem Sieg im Europapokal hatte City an der Stamford Bridge mit 0:1 gegen Chelsea verloren. Durch das Ergebnis zog Chelsea in der WSL an City vorbei und übernahm die Tabellenführung. City will zu Hause eine Antwort geben und den Rückstand auf die Spitze verkürzen.

Tottenham reist mit wechselhaften Ergebnissen nach Manchester. Das Team von Martin Ho spielte in seinem letzten WSL-Spiel 0:0 gegen Everton, gewann aber nur wenige Tage später im WSL Cup deutlich mit 7:0 gegen Leicester City.

Tottenham steht in der WSL-Tabelle auf Platz fünf, vier Ränge hinter dem Gastgeber. Um aus dem Joie Stadium etwas mitzunehmen, braucht das Team eine starke Leistung.

Hier erfahrt ihr alles zur Liveübertragung dieses WSL-Spiels, einschließlich Anstoßzeit, Teamnews und aktueller Form.

Teamnews und Kader