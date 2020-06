Manchester City vs. Arsenal heute LIVE im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Premier League übertragen

Das Comeback der Premier League: Manchester City empfängt Arsenal. Goal erklärt Euch, wo das Spiel heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Die Premier League ist zurück! Das Spiel heute zwischen Manchester City und dem FC Arsenal ist allerdings ein Nachholspiel des 28. Spieltages. Die Partie wird um 21.15 Uhr im Etihad-Stadion angepfiffen.

Nach der langen Corona-Pause soll auch auf der Insel so langsam wieder Normalität einkehren, der Premier-League-Alltag hilft dabei bestimmt. ist aktuell Zweiter, hat aber eigentlich keine Chance mehr auf den Titel, da Liverpool 25 Punkte Vorsprung auf City hat. Arsenal ist Neunter, eine Europa-League-Qualifikation ist nur noch das Ziel für die Gunners nach einer schwachen Saison. Im Hinspiel gewann City mit 3:0 gegen Arsenal.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Manchester City gegen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Manchester City vs. FC Arsenal heute LIVE im TV und LIVE STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb : Premier League

: Premier League Spiel : Manchester City – FC Arsenal

: Manchester City – FC Arsenal Datum : 17. Juni 2020

: 17. Juni 2020 Uhrzeit : 21.15 Uhr

: 21.15 Uhr Ort: Etihad-Stadion

Manchester City vs. FC Arsenal heute LIVE im TV und LIVE STREAM: Die Übertragungsrechte der Premier League

Wie Ihr vielleicht ahnen konntet, wird die Premier League nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky Sports besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für den britischen Fußball. Das heutige Spiel überträgt Sky über die vollen 90 Minuten live!

Manchester City vs. FC Arsenal heute LIVE im TV

Um City gegen Arsenal live sehen zu können, müsst Ihr Sky abonniert haben. Mit dem Paket „Sky Q“ könnt ihr für aktuell monatlich 14,99 Euro den Zugang zur Premier League und diversen anderen Sportevents freischalten. Alle weiteren Details dazu findet Ihr hier.

Manchester City vs. FC Arsenal heute LIVE im LIVE STREAM sehen: So geht’s

Wer gerade unterwegs ist oder generell keinen Sky-Receiver hat, der kann das Spiel auch im LIVE-STREAM verfolgen. Sky Sports bietet genau zwei legale Möglichkeiten an, um Manchester City gegen FC Arsenal heute im Stream zu verfolgen.

Manchester City vs. FC Arsenal heute LIVE im LIVE STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr den Fußball heute streamen! Zunächst müsst Ihr die Apps im iTunes- oder Play Store herunterladen. Sky Go und Sky Ticket sind für Euer Smartphone, Euer Tablet oder Euren Laptop kompatibel. Wer einen Smart-TV besitzt, kann das Spiel auch darüber streamen. Falls Euch nur ein herkömmliches TV-Gerät zur Verfügung steht, könnt Ihr entweder Eure PlayStation oder Euren Laptop mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher anschließen und das Spiel über den großen Bildschirm genießen.

Jeder Sky-Zuschauer hat Zugriff auf Sky Go. Nach dem Download müsst Ihr nur die Zugangsdaten einpflegen – und schon kann’s losgehen.

Sky Ticket ist für Zuschauer gedacht, die kein Sky besitzen und den Sender in der Zukunft auch nicht abonnieren wollen. Für 9,99 Euro im Monat könnt Ihr neben der Premier League auch die Konferenzen der Bundesligen sehen.

Manchester City vs. FC Arsenal heute LIVE im TV und LIVE STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer keine Lust hat, für die Übertragung zu bezahlen, der kann das Spiel über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Hier erfahrt Ihr fast in Echtzeit, was auf dem Rasen des Etihad so passiert. Zudem liefert der Ticker interessante Statistiken zur Premier League – schaut mal rein!

Manchester City vs. FC Arsenal heute LIVE im TV und LIVE STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams!

Manchester City vs. FC Arsenal heute LIVE im TV und LIVE STREAM: Die Teams im Vergleich

Machester City bisher 94 Spiele (wettbewerbsübergreifend) FC Arsenal 25 Siege 45 24 Remis 24 95 erzielte Tore 131 1,02 Mrd. Euro Marktwert 571,3 Mio. Euro Raheem Sterling (128 Mio. Euro) wertvollster Spieler Pierre-Emerick Aubameyang (56 Mio. Euro)

Manchester City vs. FC Arsenal heute LIVE im TV und LIVE STREAM: Alle Übertragungen im Überblick