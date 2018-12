Manchester City vor Verpflichtung von 15-jährigem Oscar Tarensi

Manchester City steht scheinbar kurz davor, sich einen weiteren Spanier in seine Jugendakademie zu holen. Objekt der Begierde ist Oscar Tarensi.

Manchester City steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Oscar Tarensi von Espanyol Barcelona. Wie die spanische Sport-Zeitung Sport berichtet, soll der Deal finalisiert werden, wenn Tarensi am 10. Januar 16 Jahre alt geworden ist.

Tarensi gilt als eines der größten Talente des Klubs aus Barcelona, ist spanischer Juniorennationalspieler. Um ihn besser zu fördern, setzt Espanyol ihn stets mit Älteren ein, aktuell spielt er im Juvenil-B-Team.

Tarensi wäre nicht der erste Spanier bei Manchester City

Der Linksfuß ist vielseitig einsetzbar, kann sowohl als Außenverteidiger als auch im Mittelfeld und als Linksaußen auflaufen. Er würde die Anzahl an spanischen Talenten bei den Citizens weiter anheben, spielen mit Eric Garcia, Adrian Bernabe, Iker Pozo, Nabil Touaizi, Lorenzo Gonzalez und Alpha Dionkou doch weitere Spanier in Manchester. Lese-Empfehlung De Ligt, Sancho und Co.: Die 15 besten Teenager des Jahres 2018

#RCDE | El City fichará a una de las 'perlas' del Espanyol https://t.co/rdFiEW4RGf pic.twitter.com/fQGgpT4PPS — Diario SPORT (@sport) 31. Dezember 2018

Sollte Espanyol Tarensi verkaufen, würde er in die Fußstapfen anderer Akteure treten, die von den Periquitos auf die Insel wechselten. Arnau Puigmal schloss sich 2017 Manchester United an.