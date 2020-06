Manchester City verpflichtet Torwarttalent Mikki van Sas vom FC Utrecht

ManCity hat sich einen der begehrtesten jungen Torhüter Europas gesichert und dabei namhafte Konkurrenz ausgestochen.

Premier-League-Meister hat sich die Dienste des niederländischen Junioren-Nationaltorwarts Mikki van Sas vom FC Utrecht gesichert. Wie der Noch-Klub des 16-Jährigen am Dienstag mitteilte, wird van Sas zur kommenden Saison in die Eastlands wechseln. Er war eigentlich noch bis 2022 an Utrecht gebunden, eine kleine Ablöse soll gemäß eines Berichts des Telegraaf fließen.

Jordy Zuidam, Utrechts Sportdirektor, bestätigte die Übereinkunft mit City und berichtete von „einer Vereinbarung, mit der alle Parteien zufrieden sind.“

Manchester City: Auch , Barca und ManUnited wollten Mikki van Sas

Van Sas, aktuell Keeper der U16-Nationalmannschaft, war zuvor heiß begehrt. Auch -Rivale Ajax, der und Citys Nachbar sollen ihre Fühler nach ihm ausgestreckt haben.

📝 Doelman Mikki van Sas (16) verruilt #fcutrecht voor @ManCity.



Heel veel succes in Engeland, Mikki! 👍 https://t.co/6FdBpGRgLs — FC Utrecht (@fcutrecht) June 9, 2020

Bei ManCity soll van Sas nun ein einjähriges Stipendium erhalten, welches 2021 in einen Drei-Jahres-Vertrag umgewandelt wird.