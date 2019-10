Manchester City vs. FC Southampton: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - der Carabao Cup live auf DAZN

Im Carabao Cup trifft Manchester City auf den FC Southampton. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Im kommt es am Dienstagabend zum Aufeinandertreffen des Titelverteidigers und dem . Das Spiel beginnt um 20.45 Uhr im Etihad-Stadium in Manchester.

Manchester City geht wie gewohnt als klarer Favorit in die Pokal-Partie. Die Citizens konnten bereits in den letzten beiden Jahren im Carabao Cup triumphieren und wollen an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen. In der Liga lief es bisher jedoch nicht wie gewünscht. So musste das Team von Pep Guardiola bereits gegen Wolverhampton und Norwich Federn lassen.

Der FC Southampton steckt derweil in der Krise. Nach Niederlagen gegen Chelsea und Tottenham und einem Remis gegen Wolverhampton erlebte man am vergangenen Freitag gegen ein Fiasko. Die 9:0-Niederlage gegen die Foxes ist die höchste Heimniederlage der Geschichte der Premier League.

Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Carabao-Cup-Partie zwischen Manchester City und dem FC Southampton. Zudem verraten wir Euch zirka eine Stunde vor Anpfiff hier die Aufstellungen,

Manchester City vs. FC Southampton: Das Duell in der zweiten -Runde im Detail

Duell Manchester City vs. FC Southampton Datum Dienstag, 29. Oktober 2019 || 20.45 Uhr Ort Etihad Stadium, Manchester ( ) Zuschauer 55.097 Plätze

Manchester City vs. FC Southampton: Den Carabao Cup heute live im TV verfolgen - geht das?

Ihr möchtet das Duell Manchester City vs. FC Southampton live im TV verfolgen? Dann haben wir schlechte Nachrichten für Euch: Die Partie wird weder im Free-TV noch im Pay-TV übertragen.

Doch Ihr müsst Euch nicht ärgern, denn es gibt eine Möglichkeit, wie ihr den Carabao Cup trotz der fehlenden TV-Übertragung sehen könnt.

Der Streaminganbieter DAZN hat sich exklusiv die Übertragungsrechte für den Carabao Cup in gesichert. Wie Ihr die Partie dort im LIVE-STREAM verfolgen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Manchester City vs. FC Southampton: Den Carabao Cup heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Wenn Ihr das Aufeinandertreffen der Citizens und der Saints im LIVE-STREAM verfolgen wollte, ist DAZN Eure Anlaufstelle. Der Streaminganbieter überträgt ausgewählte Spiele des Carabao Cups live und exklusiv.

Manchester City vs. FC Southampton: Den Carabao Cup heute live bei DAZN sehen

Die Übertragung beim Streamingdienst beginnt bereits einige Minuten vor Anpfiff. Dann meldet sich Kommentator Marco Hagemann live aus der Kommentatorenkabine in Ismaning und begleitet für Euch das Spiel.

Um diesen Service nutzen zu können benötigt Ihr jedoch zunächst ein Abo bei DAZN. Dabei ist der erste Monat kostenlos für Euch verfügbar. Anschließend könnt Ihr zwischen zwei Abo-Varianten wählen.

Im Monatsabo seht Ihr das komplette Programm für monatlich 11,99 Euro und könnt jederzeit kündigen. Mit der DAZN-Dauerkarte zahlt Ihr derweil einmalig einen Jahresbeitrag von 111,99 Euro und spart somit rund 24 Euro im Jahr.

Im Abo enthalten sind neben des Carabao Cups auch ausgewählte Partien der , der , der und von . Zudem bietet DAZN ein breites Angebot an weiteren Sportarten wie Football, Basketball oder Tennis.

Mehr Informationen zu dem Abo bei DAZN erhaltet Ihr hier.

Manchester City vs. FC Southampton: Diese Partien des Carabao Cups zeigt DAZN live

Neben der Partie Manchester City vs. FC Southampton hat DAZN im Achtelfinale des Carabao Cups gleich drei weitere Spiele im Angebot:

vs. (Di, 29.10., 20.45 Uhr)

(Di, 29.10., 20.45 Uhr) Manchester City vs. FC Southampton (Di, 29.10., 20.45 Uhr)

vs. (Mi, 30.10., 20.45 Uhr) vs. (Di, 29.10., 20.45 Uhr)

Manchester City vs. FC Southampton: Den Carabao Cup heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wenn Ihr das Spiel nicht im LIVE-STREAM verfolgen könnt, ist das gar kein Problem. Denn Goal hält Euch mit dem kostenlosen LIVE-TICKER jederzeit auf dem Laufenden.

Unser Tickerer beschreibt Euch das Spielgeschehen so detailliert, dass Ihr nichts vom Spiel verpasst. Dabei werdet Ihr bereits ab 20 Minuten vor Anpfiff mit einer informativen Vorberichterstattung versorgt.

Hier kommt Ihr direkt zum LIVE-TICKER von Goal .

Manchester City vs. FC Southampton: Die Aufstellungen

Wen schicken Pep Guardiola und Ralph Hasenhüttl ins Rennen? Hier folgen die Aufstellungen, sobald diese bekannt sind.

