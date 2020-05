Ex-ManCity-Torhüter Shay Given über David Silva: "Einer der größten ausländischen Spieler der Premier League"

Ex-ManCity-Torhüter Given hat seine Bewunderung für David Silva zum Ausdruck gebracht. Für ihn ist er einer der größten ausländischen Spieler der EPL.

David Silva wird im Sommer als einer der größten ausländischen Spieler in der Geschichte der Premier League verlassen. Das betonte der ehemalige Torhüter Shay Given, der selbst für eine Saison mit dem Spanier zusammenspielte, im Interview mit Goal und SPOX.

"Die Spieler nannten ihn 'Merlin, der Zauberer'. Was für ein brillanter Spieler! Was für eine Karriere er hatte", fand Given lobende Worte für seinen ehemaligen Teamkollegen, der seinen auslaufenden Vertrag beim amtierenden englischen Meister nicht verlängern wird.

Bereits vor der aktuellen Saison hatte Silva angekündigt, den Verein nach über zehn Jahren verlassen zu wollen. "Wir hatten großartige ausländische Importe in der Premier League, aber er muss zu den Besten gehören, weil er brillant war", so Given, der zwischen 2009 und 2011 für Manchester City auflief.

Ex-ManCity-Torhüter Given über Silva: "Ein Fußballhirn"

"Wegen der Titel, die er mit ManCity und dem spanischen Nationalteam gewonnen hat, wird er mit Sicherheit als einer der ganz Großen gehen", betonte Given, der in diesem Zusammenhang nochmals die technischen Fähigkeiten Silvas hervorhob.

"Er ist nie nervös im Ballbesitz und scheint immer Zeit am Ball zu haben. Wenn man ihn am Fernseher sieht, fragt man sich, warum niemand näherkommt und ihn angreift", so der 44-Jährige, der hinzufügte: "Aber er hat die natürliche Fähigkeit, Platz zu finden und den richtigen Pass zu wählen, bevor sich jemand ihm nähern kann."

Für ihn ist klar: "Das ist Intelligenz; ein Fußballhirn. Es ist etwas, mit dem man geboren wird. Silva hat auch extrem hart gearbeitet, aber ich denke, dass er ein natürlich extrem begabter Spieler ist."