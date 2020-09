Letztes Spiel für Benfica? Ruben Dias deutet Wechsel zu Manchester City an

Schon länger wird Ruben Dias mit Manchester City in Verbindung gebracht. Nun könnte der Verteidiger sein letztes Spiel für Benfica absolviert haben.

Innenverteidiger Ruben Dias vom portugiesischen Meister hat nach seinem Tor beim 2:0-Erfolg der Lissabonner gegen Moreirense angedeutet, dass es sein letzter Einsatz für den Klub gewesen sein könnte. Der 23-Jährige ist ein heißer Transferkandidat beim Premier-League-Klub .

So befinden sich die Citizens nach Informationen von Goal und SPOX in konkreten Gesprächen mit Benfica. Dabei steht eine Ablöse in Höhe von 55 Millionen Euro im Raum. Zudem könnte laut den Zeitungen O Jogo und Record der Argentinier Nicolas Otamendi in dem Deal verrechnet werden . Um den Wechsel unter Dach und Fach zu bringen, bleibt den Klubs noch rund eine Woche, ehe das Transferfenster am 5. Oktober schließt.

Ruben Dias: "Es war ein besonderer Moment und ich denke, jeder kann erraten warum"

"Ich bin natürlich sehr glücklich", betonte Dias nach dem Sieg gegen Moreirense im Interview mit BTV . Der portugiesische Nationalspieler hatte die Aguias als Kapitän aufs Feld geführt und in der 20. Minute mit einem Kopfball in Führung gebracht.

"Das war ein sehr wichtiges Spiel für mich, und es mit einem Tor krönen zu können ... es war ein besonderer Moment", erklärte Dias und schob nach: "Ich denke, dass jeder hier erraten kann, warum das so ist. Es war zweifellos etwas Besonderes. Auch die Kapitänsbinde war etwas Besonderes."

Bild: Imago Images / Globallmagens



Benfica-Trainer Jorge Jesus geht von Dias-Abschied aus

Benfica-Trainer Jorge Jesus wurde derweil noch deutlicher. So geht der Portugiese nicht von einem Verbleib seines Schützlings aus: "Ich bin fast sicher, dass dies sein letztes Spiel war. Manchmal kann sich im Fußball alles in letzter Minute ändern, aber ich glaube nicht, dass dies der Fall ist."

"Wir sind traurig, ihn gehen zu sehen. Er ist ein Produkt Akademie Seixal, ein Kapitän, ein Nationalspieler... Aber ich bin auch schuld daran, dass er gegangen ist“, gab Jesus selbstkritisch zu: "Es hängt mit unserem Aus in der zusammen. Es gibt Dinge, die ausgeglichen werden müssen, und Ruben hat einen hohen Marktwert."

Bereits als Elfjähriger kam Dias in die Jugend von Benfica und schaffte 2017 den Sprung zu den Profis. Nach zwölf Toren in 137 Einsätzen steht er nun vor dem Abschied bei dem Klub aus der portugiesischen Hauptstadt, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht.