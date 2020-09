Benfica bestätigt: Ruben Dias wechselt zu Manchester City - Nicolas Otamendi kommt im Gegenzug

Pep Guardiola bekommt eine Verstärkung für seine anfällige Innenverteidigung. Für rund 71 Millionen Euro wechselt Ruben Dias von Lissabon zum englischen Vizemeister .

Im Gegenzug spielt Manchesters Nicolas Otamendi künftig für den portugiesischen Rekordmeister, dafür erhält City 15 Millionen Euro. Benfica gab die grundsätzliche Einigung am Sonntag bekannt, beide Spieler müssen aber noch die Verträge unterschreiben.

OFFICIAL: Benfica have confirmed the sale of Ruben Dias to Man City 🤝 pic.twitter.com/ikWiB4DHs5