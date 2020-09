Manchester City: Riyad Mahrez und Aymeric Laporte positiv auf Corona getestet

ManCitys Saisonvorbereitung läuft nicht reibungslos. Zwei Spieler müssen wegen eines positiven Coronatests zunächst aussetzen.

Der englische Top-Klub muss in der Vorbereitung auf die neue Premier-League-Saison zunächst auf Riyad Mahrez und Aymeric Laporte verzichten.

Wie der Verein von Teammanager Pep Guardiola am Montag bekannt gab, sind die beiden Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Premier League: Manchester City eröffnet seine Saison gegen die Wolves

Laut Klubangaben zeigen Mahrez und Laporte, die sich nach dem positiven Test in Quarantäne begeben haben, keine Symptome.

Die Spielzeit in der Premier League startet am kommenden Samstag. Da die Citizens mit Nationalspieler Ilkay Gündogan zuletzt noch beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon aktiv waren, bestreiten sie ihr erstes Saisonspiel erst am 21. September gegen die .