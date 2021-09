Das Etihad-Stadium ist heute Austragungsort der Partie Manchester City vs. RB Leipzig. Goal erklärt alles zur Übertragung der Champions League.

Einen Tag nach dem Beginn der Gruppenphase startet auch für Manchester City und RB Leipzig die neue Saison in der Champions League. Die Begegnung wird heute um 21.00 Uhr im Etihad-Stadium in Manchester angepfiffen.

Für RB Leipzig geht es heute auswärts direkt in das Top-Duell der Gruppe A nach Manchester. Bisher ist Leipzig nur schwerfällig in die Bundesliga gestartet - lediglich drei Punkte konnten in den ersten drei Partien geholt werden. Das deckt sich natürlich nicht mit den hohen Ansprüchen der Sachsen für diese Saison.

Ganz im Gegenteil zu Man City: Die Skyblues haben bereits zwei Topspiele hinter sich und konnten in den ersten drei Partien Arsenal sowie Norwich City mit 5:0 nach Hause schicken.

Auch wenn Manchester City heute auf dem Papier als Favorit gehandelt wird - Leipzig fährt nach Manchester, um heute drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Wer also wird heute in der als "Todesgruppe" titulierten Gruppe A gewinnen?

Goal liefert Euch alle Infos zu den Aufstellungen und zur Übertragung der Champions League live im TV und STREAM.

Champions League heute live im TV und STREAM: Manchester City vs. RB Leipzig - Die Begegnung in der Übersicht

Wettbewerb UEFA Champions League | 1. Spieltag | Gruppe A Begegnung Manchester City - RB Leipzig Datum Mittwoch | 15.09.2021 Uhrzeit 21 Uhr Ort Manchester | Etihad-Stadium

Manchester City vs. RB Leipzig live im TV: Kann die Champions League heute im Fernsehen verfolgt werden?

Die Spiele der Champions League 2021/22 sehen wir dieses Jahr, bis auf das Finale, leider nicht im Free-TV oder beim Pay-TV-Sender Sky. Wollt Ihr dieses Jahr live dabei sein, wenn die Besten der Besten gegeneinander spielen, seht Ihr die Spiele stattdessen auf DAZN und Amazon Prime Video.

Wo heute das Spiel der Citizens gegen Leipzig läuft, erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten dieses Artikels.

Manchester City vs. RB Leipzig heute live sehen: DAZN überträgt die Champions League

DAZN ist der zentrale Sender zur Übertragung der Champions League in dieser Saison. Möchtet Ihr fast alle Spiele sehen, das inkludiert auch die heutige Begegnung, benötigt Ihr ein Abo beim Sportsender.

Bevor Ihr Euch als Neukunde jedoch über die unterschiedlichen Bezahlvarianten Gedanken macht, könnt Ihr das Angebot von DAZN die ersten 30 Tage umsonst mit dem kostenlosen Probemonat testen!

Nach der Testphase habt Ihr bezüglich Mitgliedschaft zwei Optionen:

Jahresmitgliedschaft: 149,99€ (≈12,50€ pro Monat)

149,99€ (≈12,50€ pro Monat) Monatsmitgliedschaft: 14,99€ pro Monat (monatlich kündbar)

Der LIVE-STREAM auf DAZN: So seht Ihr Manchester City vs. RB Leipzig im TV

In der Vergangenheit bedeutete ein Abonnement bei DAZN, dass man das LIVE-Angebot ausschließlich über das Internet sehen konnte, doch das hat sich in diesem Jahr geändert. Seit dieser Saison gibt es bei DAZN gleich zwei lineare TV-Kanäle (DAZN 1 | DAZN 2), die Ihr über Kabel oder IPTV auf Eurem Fernseher empfangen könnt.

Die Übertragung des Duells zwischen ManCity und RB Leipzig seht Ihr ab 20.45 Uhr auf DAZN 1. Alle Infos zu den linearen TV-Kanälen von DAZN findet Ihr unter diesem Link.

Natürlich könnt Ihr den LIVE-STREAM auch auf Eurem Smart-TV mit der DAZN-App sehen. Doch auch wenn Ihr keinen Smart-TV habt, gibt es die Möglichkeit den Streamingsender auf Eurem Fernseher zu sehen.

Wie das funktioniert und welche anderen Möglichkeiten Ihr habt, kann hier noch einmal nachgelesen werden.

Der LIVE-STREAM auf DAZN: Auf diesen Geräten seht Ihr Manchester City vs. RB Leipzig

Auch wenn Ihr ortsungebunden sein wollt, könnt Ihr das Spiel über DAZN - Internetverbindung vorausgesetzt - verfolgen.

Wollt Ihr also das Spiel heute auf dem Handy, Tablet oder Laptop sehen, benötigt Ihr für die ersten beiden Geräte die App.

Auf dem Laptop oder PC ist der STREAM auch im Browser abrufbar.

Manchester City vs. RB Leipzig - Die Übertragung auf DAZN im Überblick

Sender: DAZN

DAZN Vorberichte: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Kommentar: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sebastian Kneißl

Manchester City vs. RB Leipzig heute live sehen: Die Aufstellungen

Ihr wollt wissen, wen Pep Guardiola und Jesse Marsch heute auf's Feld stellen? Hier sind rund eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Mannschaften zu finden.

Manchester City vs. RB Leipzig heute im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Ihr könnt das Spiel heute nicht im TV bzw. LIVE-STREAM verfolgen? Kein Problem, Goal hat eine Lösung für Euch parat! Mit unserem kostenlosen LIVE-TICKER verpasst Ihr auch ohne DAZN nichts und findet alle Schlüsselszenen, sowie interessante Insights zur Begegnung zum Nachlesen.

Klingt Interessant? Finden wir auch! Hier geht's zum kostenlosen LIVE-TICKER der Begegnung.

Manchester City vs. RB Leipzig heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - Die Übertragung der Champions League im Überblick