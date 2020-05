Manchester City: Raheem Sterling winkt offenbar Mega-Deal mit Puma

Puma steht wohl kurz davor, Premier-League-Star Raheem Sterling unter Vertrag zu nehmen. Dem City-Angreifer winkt ein Mega-Deal.

Der deutsche Ausrüster Puma steht angeblich kurz vor einem mit rund 114 Millionen Euro schweren Deal mit Raheem Sterling (25) von . Dies berichtet Sky Sports.

Demnach soll der englische Nationalspieler schon bald das neue Aushängeschild Pumas sein. Sein aktueller Kontrakt mit dem US-Sportartikelhersteller Nike läuft am 30. Juni 2020 aus.

Raheem Sterling: Auch andere Ausrüster wollen ManCity-Star

Dabei war nicht nur Puma hinter Sterling her. Auch Under Armour, Adidas und New Balance buhlten um den Namen des Flügelflitzers.

Mehr Teams

Sollte Sterling tatsächlich genannten Vertrag unterzeichnen, wäre er der höchstdotierte Spieler, den Puma in seiner globalen Marketingstrategie integriert hätte. Auch sein Klub ManCity wird von Puma ausgerüstet.